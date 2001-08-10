На Сахалине стартовала посевная кампания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К весенним полевым работам приступили хозяйства южной части региона. Теплая погода позволила начать работы на неделю раньше, чем в прошлом году. Благодаря мерам поддержки регионального правительства островным сельхозпредприятиям удается оптимизировать сроки весенних полевых работ, увеличивать урожайность и повышать уровень продовольственной безопасности Сахалина и Курил, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Традиционно первой в поле "переезжает" подросшая рассада капусты. Посадку ранних сортов и посев зеленных культур начали в совхозах "Южно-Сахалинский" и "Тепличный", а в совхозе "Корсаковский" стартовал посев многолетних и однолетних кормовых трав.

- Ежегодно мы подбираем сорта, которые адаптированы к нашему климату и региону. Так как в этом году на посадку вышли раньше, то местная капуста на столах сахалинцев появится уже в середине июня. Всего для посадки капусты всех сортов у нас предназначено 60 гектаров, - рассказала главный агроном совхоза "Южно-Сахалинский" Анастасия Семакина.

Посевную кампанию развернули не только крупные сельхозпроизводители, но и фермерские хозяйства. Так, анивский фермер Андрей Сивоконь уже высадил раннюю капусту и посеял морковь.

В целом на сегодня сельхозпроизводителями посажено 5 га капусты, посеяно 3 га моркови, 3 га прочих овощей и 30 га многолетних трав. Ещё раньше хозяйства приступили к подкормке многолетних трав посева прошлых лет - удобрения внесены на площади более 2500 га.

- В этом году подготовка аграриев региона прошла в соответствии с планом. Хозяйства своевременно обеспечили себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами: подготовили сельскохозяйственную технику и собственный семенной картофель, закупили семена овощных культур и картофель элитных репродукций, законтрактовали поставку минеральных удобрений и средств защиты растений. Поэтому мы уверены, что полевые работы пройдут в оптимальные сроки, - отметила директор департамента сельского хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.

В этом году посевные площади пропашных культур сохраняются на уровне 2022 года. Всего планируется засеять порядка 2000 га картофелем и 600 га овощами открытого грунта, а также обновить многолетние травы и посеять однолетние кормовые культуры на площади 4000 га. Всего же кормовые культуры занимают 25,9 тысяч гектар. Этого достаточно, чтобы обеспечить жителей области свежей местной продукцией.

По мере готовности полей к посевной присоединятся и остальные аграрии региона. Как правило, хозяйства в центральной и северной части острова начинают полевые работы на 2-3 недели позднее.

Напомним, региональное правительство по поручению губернатора Валерия Лимаренко оказывает меры поддержки островному агропромышленному комплексу. Сельхозпроизводителям субсидируется доставка и внесение минеральных удобрений, покупка элитных семян картофеля и кормовых культур, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Также в Южно-Сахалинске идет строительство агропромышленного парка с оптово-распределительным центром, который позволит круглый год обеспечивать жителей региона качественной продукцией. В составе объекта - современные складские помещения, способные создать температурный режим для самых разных видов продуктов, а также обеспеченные всем необходимым площади для пищевых производств. С запуском агропарка сократятся потери при хранении и увеличится переработка продукции местного производства.