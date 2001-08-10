На Сахалине продолжается сбор книг в рамках акции "Подарок библиотекам Донбасса"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная детская библиотека продолжает сбор книг и канцелярских принадлежностей в рамках акции "Подарок библиотекам Донбасса". За месяц юные читатели библиотеки и их родители, а также воспитанники детских садов собрали для своих сверстников более 150 книг и 30 видов канцелярских принадлежностей для творчества: наборы фломастеров и карандашей, альбомы для рисования, цветную бумагу и т.п.
Цель акции - помочь детским библиотекам Донбасса хорошими детскими книгами, которые учат добру, дружбе и взаимовыручке, а также канцелярскими принадлежностями, необходимыми для творческих библиотечных занятий с детьми.
Еще одна важная задача: установить дружеские связи с детьми и подростками - читателями библиотек нового региона России. Поэтому участники акции в этом году могут не только принести в подарок книги и наборы для творчества, но и написать дружеские письма своим сверстникам. Письма будут переданы юным читателям донецких библиотек - и вполне возможно, между ними и сахалинскими школьниками завяжется дружеская переписка. Такая поддержка очень нужна детям, живущим недалеко от линии фронта, испытавшим беды и лишения вооруженного противостояния.
Коллектив Сахалинской областной детской библиотеки приглашает принять участие в акции "Подарок библиотекам Донбасса" в рамках движения #СвоихНеБросаем.
Все желающие могут принести в дар детские энциклопедии, справочники, словари, сказки, познавательную и приключенческую литературу для детей, подростков и старшеклассников, классическую и современную художественную литературу, исторические, научно-познавательные издания, развивающие книги и книги-игрушки для малышей. Книги должны быть не ранее 2018 года издания. Для детского творчества принимаются цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы для рисования, цветная бумага и наборы для оригами.
Письма от детей Сахалинской области для детей Донецкой народной республики принимаются в незапечатанном виде и должны быть написаны собственноручно на бумажном носителе. В составлении писем детям могут помочь родители.
Подарки и письма принимаются на всех кафедрах в часы работы Сахалинской областной детской библиотеки: понедельник - пятница с 10:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00, суббота - выходной день.
Акция продлится до 30 сентября 2023 года.
Справки по телефону: 232-795.
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