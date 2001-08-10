Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2023
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11:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

16 расселенных домов с начала года демонтировано в Южно-Сахалинске

16 расселенных домов с начала года демонтировано в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мае планируется снести еще порядка 10 ветхих домов. Всего же до конца 2023 года в планах департамента городского хозяйства ликвидировать около 20 тыс. квадратных метров аварийного жилья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подробнее о процедуре, которая предшествует ликвидации ветхого жилья рассказал директор департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Евгений Золотов:

- Как только поступает постановление о выводе дома из эксплуатации департаментом городского хозяйства размещается закупка на выполнение работ по сносу. Заранее проводятся подготовительные мероприятия — дом отключают от электричества и подачи коммунальных ресурсов.

Кроме этого, администрация города проводит работу по демонтажу неиспользуемых объектов без собственников. Например зданий, которые передаются муниципалитету от министерства обороны, а также бывшие производственные помещения. С начала года снесено 10 подобных сооружений, общей площадью более 5 тыс. квадратных метров. В планах демонтировать еще около 20  таких  неиспользуемых строений.

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