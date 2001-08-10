На Сахалине военнослужащие учатся управлять легкобронированными тягачами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С добровольцами и военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, проходят занятия по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Механики-водители, из числа добровольцев и призванных военнослужащих запаса, осваивают вождению боевых машин в условиях сложной пересечённой местности островного региона.

Перед практическими занятиями мобилизованные военнослужащие ВВО вспомнили теорию вождения боевых машин, действия при возникновении внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин, на которых они когда-то проходили военную службу.

Под руководством опытных офицеров и инструкторов армейского корпуса ВВО, на специально подготовленном танкодроме, военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.

Все препятствия механики-водители должны были пройти без остановок, не задевания ограничительных столбов.

В ходе занятий по вождению боевой гусеничной техники инструкторы учитывают особенности рельефа и тактическую обстановку, применяя опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции (СВО).