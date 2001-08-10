Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2023
Сейчас 03:03
76,82|84,91|66,91
Участок ул. Фабричной в Южно-Сахалинске с 10 мая закрывается на капремонт
11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов "Мы и наш город"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заявки от соискателей на получение муниципального гранта принимаются до 10 мая. Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 250 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Принять участие в конкурсе могут представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и инициативные жители Южно-Сахалинска.

Напомним, конкурс социальных проектов "Мы и наш город" проводится ежегодно. Он направлен на стимулирование и поддержку значимых для горожан инициатив по актуальным направлениям: благотворительность и волонтерская деятельность, охрана окружающей среды и защита животных, развитие местного самоуправления и другим.

Этапы проведения конкурса:

- с 11 мая до 9 июня - рассмотрение конкурсных заявок;

- с 25 мая до 29 июня - публикация итогов конкурса в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и размещение на официальном сайте администрации;

- с 26 мая по 11 июля - публикация результатов отбора на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска;

- заключение договоров о предоставлении муниципального гранта - в течение 90 дней со дня официального опубликования постановления об итогах конкурса;

- до 31 октября - реализация проектов.

Дополним, заявки принимаются в отдел по связям с общественностью департамента внутренней политики администрации по адресу: ул. К.Маркса, 51, каб. 214, 211. Контактный телефон: 300814 доб. 1, 3. Электронная почта: [email protected], [email protected]

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте администрации города.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?