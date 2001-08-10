Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заявки от соискателей на получение муниципального гранта принимаются до 10 мая. Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 250 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Принять участие в конкурсе могут представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и инициативные жители Южно-Сахалинска.

Напомним, конкурс социальных проектов "Мы и наш город" проводится ежегодно. Он направлен на стимулирование и поддержку значимых для горожан инициатив по актуальным направлениям: благотворительность и волонтерская деятельность, охрана окружающей среды и защита животных, развитие местного самоуправления и другим.

Этапы проведения конкурса:

- с 11 мая до 9 июня - рассмотрение конкурсных заявок;

- с 25 мая до 29 июня - публикация итогов конкурса в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и размещение на официальном сайте администрации;

- с 26 мая по 11 июля - публикация результатов отбора на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска;

- заключение договоров о предоставлении муниципального гранта - в течение 90 дней со дня официального опубликования постановления об итогах конкурса;

- до 31 октября - реализация проектов.

Дополним, заявки принимаются в отдел по связям с общественностью департамента внутренней политики администрации по адресу: ул. К.Маркса, 51, каб. 214, 211. Контактный телефон: 300814 доб. 1, 3. Электронная почта: [email protected], [email protected]

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте администрации города.