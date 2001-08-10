На Сахалине каждое СНТ обязано иметь договор на вывоз мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Май - традиционный месяц начала дачного сезона. В этот период сахалинцы массово начинают приводить в порядок свои участки. Из-за чего на данных территориях образуется скопление большого количества отходов.
Поэтому АО "Управление по обращению с отходами" напоминает садоводческим товариществам и дачным кооперативам о необходимости заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.
Заключение договора носит обязательный характер в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г. Организация мест накопления ТКО, приобретение и установка контейнеров является обязанностью СНТ.
Памятка по заключению договора для СНТ, ДНТ:
1. Пакет документов:
- заявка установленного образца;
- реестр членов СНТ, ДНТ (в реестре должны быть отмечены контактные данные собственников жилых домов и граждан, зарегистрированных по месту жительства, желающих заключить договор на индивидуальный вывоз);
- ОГРН, ИНН;
- документ, подтверждающий полномочия председателя (устав и протокол заседания правления об избрании председателя правления);
- протокол общего собрания собственников о создании товарищества;
- реквизиты банка.
2. Собственники ТКО, проживающие в домах, расположенные на территории СНТ, но ведущие садоводство без участия в товариществе, на основании п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
Так же, необходимо организовать место для накопления отходов, с установкой контейнера и обеспечить беспрепятственный проезд мусоровоза на территорию.
Чтобы организовать площадку для накопления отходов, необходимо подать заявку в органы местного самоуправления муниципального образования (Копия протокола предоставляется в АО "Управление по обращению с отходами").
3. Расчёт стоимости договора производится согласно установленным нормативам накопления и тарифам (Приказ РЭК от 25.11.2022г. № 100-ОКК и Приказ МинЖКХ № 3.10.-34-П от 29.10.2021г.).
4. По нормативу - 0,19 кг/год на 1 кв. метр земельного участка. По тарифу для ИЖС 2400,34 рублей/тонну.
5. По фактически заявленному объёму стоимость вывоза составляет 228,03 руб./м3.
Отметим, расчёт по фактическому объёму применим только в случае наличия контейнерной площадки с ограниченным доступом для прочих потребителей.
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