На Сахалине каждое СНТ обязано иметь договор на вывоз мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Май - традиционный месяц начала дачного сезона. В этот период сахалинцы массово начинают приводить в порядок свои участки. Из-за чего на данных территориях образуется скопление большого количества отходов.

Поэтому АО "Управление по обращению с отходами" напоминает садоводческим товариществам и дачным кооперативам о необходимости заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.

Заключение договора носит обязательный характер в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г. Организация мест накопления ТКО, приобретение и установка контейнеров является обязанностью СНТ.

Памятка по заключению договора для СНТ, ДНТ:

1. Пакет документов:

- заявка установленного образца;

- реестр членов СНТ, ДНТ (в реестре должны быть отмечены контактные данные собственников жилых домов и граждан, зарегистрированных по месту жительства, желающих заключить договор на индивидуальный вывоз);

- ОГРН, ИНН;

- документ, подтверждающий полномочия председателя (устав и протокол заседания правления об избрании председателя правления);

- протокол общего собрания собственников о создании товарищества;

- реквизиты банка.

2. Собственники ТКО, проживающие в домах, расположенные на территории СНТ, но ведущие садоводство без участия в товариществе, на основании п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

Так же, необходимо организовать место для накопления отходов, с установкой контейнера и обеспечить беспрепятственный проезд мусоровоза на территорию.

Чтобы организовать площадку для накопления отходов, необходимо подать заявку в органы местного самоуправления муниципального образования (Копия протокола предоставляется в АО "Управление по обращению с отходами").

3. Расчёт стоимости договора производится согласно установленным нормативам накопления и тарифам (Приказ РЭК от 25.11.2022г. № 100-ОКК и Приказ МинЖКХ № 3.10.-34-П от 29.10.2021г.).

4. По нормативу - 0,19 кг/год на 1 кв. метр земельного участка. По тарифу для ИЖС 2400,34 рублей/тонну.

5. По фактически заявленному объёму стоимость вывоза составляет 228,03 руб./м3.

Отметим, расчёт по фактическому объёму применим только в случае наличия контейнерной площадки с ограниченным доступом для прочих потребителей.