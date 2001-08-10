"Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск с начала июля. В летнем сезоне общая частота полетов по маршруту составит 2 раза в день. Авиабилеты в классе Эконом доступны по плоскому и субсидируемому тарифам.
Дополнительные рейсы запланированы на ежедневной основе. Вылет SU/FV6273 из Москвы в 23:05, прилет в Южно-Сахалинск в 15:30 следующего дня. Вылет обратного SU/FV6274 в 18:00, прилет в 18:45. Время указано местное для каждого аэропорта.
Авиакомпания "Россия" уже выполняет ежедневные рейсы по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва. Согласно расписанию, вылет рейса SU/FV6283 из Москвы в 17:05, прилет в Южно-Сахалинск в 9:15 следующего дня. Вылет обратного рейса SU/FV6284 в 11:45, прилет в 12:25. Время указано местное для каждого аэропорта.
Прямое авиасообщение между островным субъектом РФ и материковой частью страны имеет чрезвычайно важное значение для жителей Сахалинской области. В летний сезон отмечается повышенный спрос на перелеты из административного центра региона в столицу России и обратно. Регион с каждым годом становится популярнее среди туристов. Частота полетов "России" позволит еще большему количеству путешественников познакомиться с уникальными природными сокровищами Сахалина и Курильских островов.
Расписание рейсов авиакомпании с вылетом из Южно-Сахалинска утром и вечером позволит выбрать пассажирам наиболее удобный перелет в Москву.
"Россия" выполняет рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск на дальнемагистральных Boeing 777. Общая пассажировместимость составляет 373 или 457 человек в зависимости от компоновки воздушного судна.
Авиабилеты на рейсы "России" Москва - Южно-Сахалинск - Москва доступны по фиксированной стоимости (25 тыс. руб. туда-обратно). Воспользоваться плоским "тарифом" в классе Эконом может любой пассажир независимо от возраста и региона проживания. Тариф включает бортовое питание, провоз 1 места багажа до 23 кг и 1 места ручной клади до 10 кг.
У пассажиров также есть возможность выбора субсидируемого тарифа в рамках государственной программы обеспечения доступности воздушных перевозок. Граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО, а также льготные категории пассажиров могут приобрести авиабилеты по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва по специальным ценам. Подробнее с правилами программы субсидируемых авиаперевозок можно ознакомиться на сайте Аэрофлота.
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