Внучка Сталина живёт затворницей на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Журналисты "Российской газеты" готовят материал о внучке Сталина, живущей затворницей в Ключах на Камчатке, пишет ТК "41 Регион".

Екатерина Юрьевна Жданова - жительница посёлка Ключи. Приехав в камчатскую глубинку, она устроилась на работу вулканологом на местную станцию. 5-го мая ей исполнится 73 года, больше 40 из которых она прожила на Камчатке. Местные, с которыми пообщались журналисты "Российской газеты", рассказывают о ней, как о человеке сложного характера и не очень общительной: после самоубийства отца своего ребёнка внучка советского политического деятеля Иосифа Сталина стала замкнутой и неприветливой.

"Наши дочери - одноклассницы, я много лет работала разносчицей телеграмм. Ей часто приходили поздравительные телеграммы из Грузии, она ни разу мне не открыла дверь. Все телеграммы я заталкивала в щель входной двери", - рассказала "Российской газете" жительница Ключей.

Автор расследования о судьбе внучки генералиссимуса и подробностях её жизни на Камчатке сегодня отказался комментировать свой материал. В статье, опубликованной на сайте издания, анонсируется, что материал о женщине выйдет в ближайших номерах.