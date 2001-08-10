Сахалинские пожарные сразились за звание лучшего звена ГДЗС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодные соревнования среди звеньев ГДЗС (газодымозащитная служба – служба в пожарной охране, организуемая для тушения пожаров в непригодной для дыхания среде) прошли сегодня на учебно-тренировочном полигоне пожарной части в селе Троицкое. Побороться за звание лучшего газодымозащитного звена приехали 9 команд из пожарно-спасательных гарнизонов острова, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС

Напутственными словами открыл мероприятие Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области по ГПС Олег Федюнин пожелав всем достойной победы, затем перед началом проведения соревнований организаторы провели инструктаж по технике безопасности и подробно рассказали спортсменам какие этапы предстоит преодолеть. Соревнования на лучшее звено ГДЗС входит в обязательную подготовку пожарных, поскольку не просто определяет лучших из лучших, но и показывает направления, в которых данная служба может развиваться с учетом современных подходов к тушению пожаров.

Практическая часть состояла из 10 этапов, за каждый из которых участникам начислялись определенные баллы, этапы необходимо было пойти за минимальное время и с наименьшим количеством ошибок. Например, норматив подтягивания на турнике составляет минимум 5 раз для каждого участника команды. Но, если боец чувствует силы подтянуться и больше, то за каждое усилие сверх норматива – списывается 10 секунд с общего времени прохождения практического этапа.

Заняв свои позиции на старте, по команде судьи, пожарные начинали прохождение практического этапа. Первым делом, участники соревнований должны как можно скорее провести рабочую проверку и включиться в дыхательный аппарат. Сразу после этого, газодымозащитники в полном составе направлялись к турнику, где каждый из них выполнял подтягивание. Затем, пожарные проходили по Буму (деревянный брус, прочно закрепленный на двух стойках для упражнений на равновесие), далее через препятствие-трубу, преодолевали забор и поднявшись в окно третьего этажа учебной башни, с помощью трехколенной лестницы, приступали к эвакуации «пострадавшего». Для этого спасатели, с помощью пожарной веревки вязали двойную спасательную петлю и надев на тренировочный манекен спускали его в низ.

Перед отправкой на заключительный этап соревнований – в теплодымокамеру, каждый участник команды производил обязательную замену воздушного баллона, а в это время постовой команды правильно рассчитывал время работы звена в непригодной для дыхания среде (НДС) на данном этапе, в случае неправильных расчетов пожарным начислялись штрафные очки. В замкнутом помещении теплодымокамеры команды преодолевали лабиринты в условиях полного отсутствия света. Абсолютная темнота по замыслу организаторов соревнований максимально приближала условия прохождения дистанции к реальной обстановке при тушении пожара. После обнаружения условного пострадавшего, звено ГДЗС финишировало, а судья фиксировал время на секундомере.

В этом году лучшим звеном газодымозащитной службы стала команда из 2 пожарно-спасательной части, второе место у коллег из 3 пожарно-спасательной части. Тройку лидеров замкнули огнеборцы 1 пожарно-спасательной части Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.