Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность областного центра к праздничным мероприятиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава города совместно с вице-мэром Алексеем Римшей, руководителями профильных департаментов и муниципальных учреждений провел выездное совещание по благоустройству областного центра. Сергей Надсадин проверил ход работ по подготовке площади и проспекта Победы к праздничным мероприятиям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Площадь Победы, одноименный проспект и улица Горького через несколько дней станут эпицентром празднования Дня Победы. Традиционно эти мероприятия привлекают большое количество горожан и гостей областной столицы.

- Сейчас на площади Победы ведутся подготовительные работы к празднику. Соответствующие службы приводят в порядок бордюры, тротуары, газоны, проводят озеленение. Эти работы находятся в приоритете. Задача муниципалитета - завершить подготовку площади Победы к 9 мая, - подчеркнул мэр.

Кроме того, глава города осмотрел ход ремонта пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На участке протяженностью 602 метра будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия, обустроят тротуары с учетом доступности маломобильных групп населения, а также велосипедную дорожку, проведут озеленение.

Сейчас с северной и южной сторон проспекта ведутся работы по замене тротуарной плитки. Подрядной организации обозначено завершить их в течение месяца, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей. Также Сергей Надсадин дал распоряжение городским службам - восстановить участки поврежденной тротуарной плитки и на ул. Горького.

Добавим, в следующем году в областном центре приступят к ремонту ул. Горького на участке от пр. Победы до Коммунистического проспекта протяженностью 924 метра. В данный момент завершена разработка проектной документации. В ходе ремонта произведут замену верхнего слоя асфальта, обустроят тротуары в том числе и для маломобильных граждан, велосипедную дорожку, переустройство лестницы к онкологическому диспансеру и другие. Приступить к ремонтным работам планируется в 2024 году.