"Горный воздух" удостоен награды Всероссийской премии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" стал победителем в номинации "Уникальный объект для тренировок и реабилитации", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Конкурс проводится с 2014 года среди лучших спортивных объектов РФ в рамках SportB2B EXPO&FORUM при поддержке Министерства спорта России. Победа в одной из самых сложных конкурсных номинаций - подтверждение уникальности "Горного воздуха", на котором комфортно проводить время любителям горных лыж и сноуборда, а также готовиться к крупным стартам профессиональным спортсменам.
Уже традиционно в зимнем сезоне на "Горном воздухе" проходит большое количество соревнований всероссийского уровня по горнолыжному спорту и сноуборду, в них принимают участие более 2000 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь. Отдельно стоит отметить проведение учебно-тренировочных сборов основной и паралимпийской сборных команд России по горнолыжному спорту, а также проведённый в апреле сбор членов сборной команды фристайлистов в дисциплине "ски-кросс".
- Это лучшие спортсмены страны, которым знакомы спортивные объекты мирового уровня, и тем приятней высокая оценка с их стороны качества подготовки трасс на "Горном воздухе". При этом, очень важно, что сахалинцы имеют возможность тренироваться у себя дома рядом с сильнейшими спортсменами страны, а комплекс - перенимать лучшие практики и технологии снегоподготовки склонов мировых курортов, что делает "Горный воздух" ещё лучше и интереснее для всех посетителей, - подчеркнул директор СТК "Горный воздух" Александр Марченко.
Также в апреле этого года "Горный воздух" стал финалистом конкурса "Sport Business Awards" в номинации "Лучший горнолыжный курорт", победителем которого уже традиционно и заслужено стал курорт "Красная поляна".
Для нас участие в данном конкурсе - это возможность на практике оценить и сравнить развитие СТК "Горный воздух" с современными требованиями к организации работы лучших горнолыжных комплексов РФ, а выход в финальную часть - новый ориентир работы на ближайшие годы, отмечают на "Горном воздухе". Цель - развитие ТОР "Горный воздух" с созданием комфортных условий для посещения в любое время года туристов и жителей острова, строительством новых горнолыжных трасс, эко-троп и канатных дорог, дополнительных гостиниц, шале и глемпингов, объектов общественного питания, зон сервисного обслуживания и хранения инвентаря и многого другого.
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