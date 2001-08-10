Житель Охи отдал мошенникам более 9 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Охинский" обратился 46-летний местный житель. В период времени с 22.12.2021 по 28.04.2022 путем обмана у него похищено 9 152 739 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В декабре 2021 года заявителю позвонила девушка и представилась сотрудником инвестиционной компании. Заявитель согласился с предложением заняться инвестициями и перешел по ссылке, где зарегистрировался на платформе, путем ввода своих личных данных.

Там же открыл инвестиционный счет, внеся 20 000 рублей. Далее заявитель покупал акции известных брендов и через приложение Binance пополнял инвестиционный счет, осуществляя крупные денежные переводы.

30 декабря 2021 на инвестиционной платформе «Voltdealer» заявитель сделал запрос на вывод денежных средств, после чего его счет заблокировался. Далее на почту ему пришло письмо о том, что баланс на его инвестиционном счету составляет более 45000 долларов и необходимо внести 15 % оплаты за страховку.

Заявитель частями перевел ещё около 1 млн 300 тысяч рублей, которые поступили на баланс. Около 2-х миллионов мужчина заплатил в качестве налога и далее пополнял счет под другими различными предлогами, но вывести деньги так и не смог. По ч.4 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия