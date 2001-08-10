Житель Амурской области перебрался через реку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям поселка Береговой Зейского округа удалось запечатлеть опасный трюк. Мужчина по паромному тросу перебирался через реку Гилюй. Об этом пишет ИА "Порт Амур" со ссылкой на «Зейские вести сегодня».

"Смельчак не стал дожидаться открытия переправы и решил проверить свои силы. Акробату, слава Богу, повезло. Но местные жители помнят, как такой же «чудила» смог добраться лишь до середины реки, этот трюк был последним в его жизни", - пишет издание.

Что заставило мужчину отправиться в такой рискованный путь, неизвестно. Издание отмечает, что зимой по реке перебираются по крепкому льду, летом – на пароме. Паром обычно начинает курсировать к 9 мая.