Профориентационные мастерские в сельской школе Долинского района откроются в новом учебном году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В учебном заведении в селе Покровка продолжается капитальный ремонт. В отдельном здании 1974 года постройки после масштабного обновления появятся кабинеты домоводства, пространства для уроков труда и профориентационных занятий. Там же расположат электронный тир, оснащение для которого уже поступило в школу. Работы завершены на треть, на объекте приступили к внутренней отделке помещений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Проведена электропроводка, идет заливка полов. Движемся в соответствии с графиком. По планам в конце июля завершится ремонт мастерских. В скором времени поступит мебель для начальной школы и старшего звена. Уже заказали интерактивные панели и современные доски, оборудование для столовой и домоводства. В центре детских инициатив появятся шахматные столы, - рассказала директор учреждения Людмила Понкратова.

В мае начнется капитальный ремонт входных групп основного здания. В дополнительном корпусе разместят центр детских инициатив. В обновленное учебное заведение школьники войдут уже в новом учебном году.

- Мы здесь школьницами когда-то учились печь вафли, готовить и шить. Потом здание долго пустовало. И вот сейчас мы с большим трепетом ждем, что наши дети будут посещать уроки труда. У меня трое детей, старший сейчас учится в шестом классе. Ждёт автоматизированные мастерские для мальчиков, - поделилась жительница Покровки Евгения Шевчик.

На капремонт направят свыше 27 миллионов рублей федеральных и региональных средств. Дополнительное финансирование предусмотрено на оснащение учебного заведения. В рамках масштабной программы "Модернизация школьных систем образования" и "Народной программы" "Единой России" в 2023 году обновят 13 школ.

- По поручению губернатора Валерия Лимаренко каждый визит на объект проходит под пристальным контролем родителей, общественности и депутатского корпуса. Нам важно сделать максимально открытым процесс ремонта сельских школ. Сегодня я вижу, что глаза горят и у директора, и у родителей, когда они рассказывают о новых возможностях. Значит, мы все делаем правильно, - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева в ходе рабочей поездки на объект.

Учебное заведение Покровки участвует в масштабном проекте, нацеленном на совершенствование школьной среды и образовательного процесса. После анализа учебного пространства руководство школы разрабатывает концепцию профориентационной работы. Для этого педагоги налаживают тесное взаимодействие с кванториумом и агропредприятиями района.