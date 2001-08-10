Профориентационные мастерские в сельской школе Долинского района откроются в новом учебном году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В учебном заведении в селе Покровка продолжается капитальный ремонт. В отдельном здании 1974 года постройки после масштабного обновления появятся кабинеты домоводства, пространства для уроков труда и профориентационных занятий. Там же расположат электронный тир, оснащение для которого уже поступило в школу. Работы завершены на треть, на объекте приступили к внутренней отделке помещений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Проведена электропроводка, идет заливка полов. Движемся в соответствии с графиком. По планам в конце июля завершится ремонт мастерских. В скором времени поступит мебель для начальной школы и старшего звена. Уже заказали интерактивные панели и современные доски, оборудование для столовой и домоводства. В центре детских инициатив появятся шахматные столы, - рассказала директор учреждения Людмила Понкратова.
В мае начнется капитальный ремонт входных групп основного здания. В дополнительном корпусе разместят центр детских инициатив. В обновленное учебное заведение школьники войдут уже в новом учебном году.
- Мы здесь школьницами когда-то учились печь вафли, готовить и шить. Потом здание долго пустовало. И вот сейчас мы с большим трепетом ждем, что наши дети будут посещать уроки труда. У меня трое детей, старший сейчас учится в шестом классе. Ждёт автоматизированные мастерские для мальчиков, - поделилась жительница Покровки Евгения Шевчик.
На капремонт направят свыше 27 миллионов рублей федеральных и региональных средств. Дополнительное финансирование предусмотрено на оснащение учебного заведения. В рамках масштабной программы "Модернизация школьных систем образования" и "Народной программы" "Единой России" в 2023 году обновят 13 школ.
- По поручению губернатора Валерия Лимаренко каждый визит на объект проходит под пристальным контролем родителей, общественности и депутатского корпуса. Нам важно сделать максимально открытым процесс ремонта сельских школ. Сегодня я вижу, что глаза горят и у директора, и у родителей, когда они рассказывают о новых возможностях. Значит, мы все делаем правильно, - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева в ходе рабочей поездки на объект.
Учебное заведение Покровки участвует в масштабном проекте, нацеленном на совершенствование школьной среды и образовательного процесса. После анализа учебного пространства руководство школы разрабатывает концепцию профориентационной работы. Для этого педагоги налаживают тесное взаимодействие с кванториумом и агропредприятиями района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:59 Сегодня В День Победы в Южно-Сахалинске пройдут праздничные мероприятия
09:08 Сегодня 505 "квадратов" сухой травы сгорело на Сахалине за полдня
- 09:47 Сегодня На Сахалине водитель сбил на парковке пенсионерку и скрылся с места происшествия
09:19 Сегодня На Сахалине пройдет забег "Царь горы" на самый мощный трамплин Дальнего Востока
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
09:37 28 Апреля Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований
18:08 28 Апреля 100 семей в Смирных отметили новоселье
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?