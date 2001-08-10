Водозабор в Новой Деревне будет запущен в середине мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основные работы по возведению значимого объекта инфраструктуры северной части города завершены. Водозабор будет запущен 15 мая. В ходе инспекционной поездки Сергей Надсадин проверил готовность объекта к вводу в эксплуатацию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Строительство водозабора ведет подрядная организация - ООО «Сахспецстрой». Новый объект включает три скважины, два резервуара чистой воды объемом 461 м3 каждый, насосную станцию, здание контрольно-пропускного пункта, дизель–генератор.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено. В апреле на водозаборе были проведены пусконаладочные работы. В настоящий момент объект подготавливается к сдаче эксплуатирующей организации АО «Сахалинская коммунальная компания».

- Перед подрядной организацией и эксплуатирующей компанией стоит ряд вопросов по приведению в порядок рабочих мест и пространства, где находится оборудование, - подчеркнул Сергей Надсадин. – Строительство системы водоснабжения Новой Деревни - действительно долгожданный объект. Водозабор позволит закрыть текущие проблемы с водой жителей района

Производительность водозабора составляет 1050 куб.м/сут. Запуск объекта позволит значительно повысить качество и стабильность водоснабжения жителям района.