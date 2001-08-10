Южносахалинцев 5 мая приглашают выйти на заключительную чистую пятницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице 5 мая состоится заключительная чистая пятница в рамках весенней уборки города. Присоединиться к наведению порядка могут все неравнодушные горожане, трудовые коллективы, жители частного сектора и СНТ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент городского хозяйства обеспечил управляющие компании необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жителям выдадут в их УК. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Председатели СНТ за инвентарем для уборки территорий также могут обратиться в департамент городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 1, 2, 3).

Традиционно в этот день полигон ТБО будет принимать мусор от жителей и организаций бесплатно.