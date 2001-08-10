В День Победы в Южно-Сахалинске пройдут праздничные мероприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционно в День Победы в Южно-Сахалинске состоится большая программа с парадом, концертами, выставками и фронтовыми песнями. Мероприятия пройдут и во всех планировочных районах областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Наступает главный праздник нашей страны, праздник чести, достоинства, памяти, к которому мы всегда готовим большую концертную и досуговую программу. Традиционно ее сердцем станет парад, который начнется в 10.00 на площади Победы. По его окончанию начнутся мероприятия для жителей и гостей города в городском парке. С полудня откроются сразу несколько тематических площадок, которые будут работать до 16 часов, - кратко обозначила канву праздничных торжеств директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.
Начало праздничной программы «Победная Весна» в городском парке, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано на 11.00. По окончанию парада на площадке картодрома стартует концертно-развлекательное мероприятие. В шатре за озером с 12.00 до 14.00 состоится концерт «Четыре долгожданные весны», подготовленный учащимися лицея №1. В 13.00 на танцевальной площадке пройдет патриотическая акция «Вальс Победы». Кроме того, в этот день в парке на поляне за теннисными кортами будет работать инсталляция « партизанский отряд». Здесь с 12.00 до 15.00 можно сделать интересные фотографии и услышать песни военных лет.
Традиционно в День Победы в городском парке состоится праздничное открытие 69-го сезона летних пассажирских перевозок на детской железной дороге. Начало торжественной части в 12.00. С 13.00 до 15.00 будут осуществляться бесплатные сеансы катания на поезде.
Также в День Победы 14.00 состоится праздничный концерт в ГДК «Родина», в котором примут участие творческие коллективы города, в том числе Центральной музыкальной школы, хореографического центра «Мечта», а также солисты дома культуры. Вход свободный.
Все майские праздники жители города смогут почтить память своих предков, возложив цветы к Вечному огню на площади Славы.
На площадке перед музеем «Россия - моя история» 9 мая будет работать выставка военной техники.
Вечером жителей и гостей города ждет большая праздничная концертная программа от коллективов и творческих объединений «Сахалинского колледжа искусств», начало 20.30 на площади Победы. По его завершению ориентировочно в 22.00 состоится праздничный салют.
Во всех планировочных районах Южно-Сахалинска также запланированы праздничные мероприятия. Большая программа пройдет для жителей Дальнего. В 11.00 начнется митинг с торжественным возложением у обелиска ветеранам Великой Отечественной войны в с. Дальнее. А в 16.00 на площадке у Дальненского ДК состоится театрализованный концерт с мастер-классом по изготовлению памятной броши, солдатской кашей и выставкой муляжей боевого оружия.
В Весточке на приклубной площадке ДК «Электрон» в 15.00 начнется праздничная программа. Гостей ждут концерт, акция «Георгиевская лента», фотовыставка «Помним, гордимся», конкурсно-игровая программа, караоке с песнями военных лет и солдатская каша.
В Синегорске на центральная площади села коллективы и артисты ДК «Синегорье» организуют митинг-концерт «Этих дней не смолкнет слава», который начнется в 15.00.
Праздничный концерт «И снова май, цветы, салют!» начнется в 17.00 в ЦНК «Радуга» в планировочном районе Новоалександровск.
Также фронтовые бригады будут выступать с концертами в социальных учреждениях города.
Возможны корректировки концертных программ по погодным и иным условиям, об этом будет сообщено дополнительно.
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