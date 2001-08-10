Сахалинский агропарк поможет обеспечить жителей области свежими и качественными продуктами питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ход строительства агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в северной части Южно-Сахалинска проверил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Одна из основных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли – нехватка складских мощностей для хранения продовольствия, как местного производства, так и завозного. Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. Итог – потери при хранении. Решить проблему призван агропромышленный парк. Сейчас на площадке идет строительство объектов первой очереди: оптово-распределительного центра по хранению продукции мощностью 15 тысяч тонн, производственного корпуса по переработке сельскохозяйственной продукции и овощехранилища на тысячу тонн.
- Мы создаем логистический центр с высокотехнологичной инфраструктурой. Сюда будет поступать продовольствие с материка, продукция местных сельскохозяйственных и рыбопромышленных предприятий. В агропарке ее будут хранить, при необходимости перерабатывать, а затем отправлять потребителю. В составе объекта современные складские помещения, способные обеспечить температурный режим для самых разных продуктов – от мяса до фруктов, а также обеспеченные всем необходимым площади для пищевых производств. Запуск агропарка позволит увеличить переработку местной продукции, сократить потери при хранении, и - самое важное - обеспечить жителей области свежими и качественными продуктами. Местный бизнес проявляет большой интерес к проекту, более 80 процентов помещений первой очереди уже забронировали будущие арендаторы, - сказал Алексей Белик.
В настоящее время строители завершили монтаж металлоконструкций оптово-распределительного центра, производственного корпуса и овощехранилища.
- Сейчас они закрывают стены контурными сэндвич-панелями. Готовность здания овощехранилища близка к стопроцентной. По производственному корпусу показатель – 70 процентов. Готовность оптово-распределительного центра – 40 процентов. Работы идут в соответствии с графиком. После завершения строительства зданий начнется установка оборудования. Все необходимая аппаратура и комплектующие, в том числе и импортные, уже закуплены и находятся на территории России. В этом году мы планируем ввести объекты первой очереди в строй и со следующего года развернуть работу в полном объеме, - отметил Дмитрий Вдовин, исполнительный директор акционерного общества «Корпорация развития Сахалинской области». Эта организация по поручению правительства региона занимается реализацией проекта.
Среди будущих арендаторов агропарка – птицефабрика «Островная».
- Мы будем арендовать на территории оптово-распределительного центра помещения для хранения собственной продукции из мяса птицы. Договор уже подписан. Для нас очень важно получить возможность использовать современные складские помещения, чтобы с учетом логистических возможностей агропарка довести до потребителя нашу продукцию с лучшими показателями качества, - поделился исполняющий обязанности директора птицефабрики «Островная» Илья Юрьев.
Вторая очередь агропарка предполагает создание торгово-выставочного комплекса с зоной торговли, фудкортом, площадкой для гастрономических фестивалей, выставок и ярмарок.
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