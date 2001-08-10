Дом ребенка-инвалида из Анивского района оборудуют электроподъемником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел личный прием родственников сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья. В ходе встречи был принят ряд решений – об обеспечении доступной среды, оформлении инвалидности для ребенка, предоставлении технических средств реабилитации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Жительница Анивского района поделилась, что ее дочь передвигается на инвалидном кресле. Несколько лет назад с помощью мер социальной поддержки семья приобрела трехкомнатную квартиру в Троицком. Но она не приспособлена для ребенка-инвалида: дверные проемы узкие, дом не оборудован пандусом.
По поручению главы региона в ближайшее время сделают электроподъемник, а для девочки подберут новую коляску, которая сможет проходить в двери. Кроме того, семье предложили помощь благотворителей от бизнеса, которые готовы оплатить перепланировку и ремонт в квартире.
Другая жительница Анивы попросила помощи в получении инвалидности для младшего из своих четверых сыновей.
– У ребенка ДЦП. В марте медико-социальная экспертиза дала нам инвалидность, а через две недели комиссия более высокого уровня отозвала это решение. Нам необходима помощь дефектолога, реабилитолога, лечебная физкультура и массажи. Со статусом ребенка-инвалида мы сможем получать эту помощь бесплатно. Сыну 2,5 года, врачи сказали, что у него есть шанс, если ежедневно с ним заниматься, – поделилась многодетная мама.
– Даю неделю на то, чтобы разобраться в ситуации, – сказал Валерий Лимаренко. – Решение необходимо принять в пользу ребенка. Нужно оказать семье всю возможную помощь в лечении и реабилитации мальчика.
Житель Южно-Сахалинска рассказал, что для его 91-летней матери уже почти 10 лет не пересматривали индивидуальную программу реабилитации. Хотя два года назад она перенесла перелом шейки бедра и передвигается на инвалидной коляске. В доме нет пандуса, поэтому женщина не выходит на улицу. Глава региона поручил обустроить его до 1 сентября.
– Через региональное отделение Социального фонда России мы получили только трость. Еще в 2014 году нам сказали, что корсетов для поддержки спины нет. С тех пор приобрели все сами. Коляску взяли в пункте проката соцзащиты, – поделился сын.
Валерий Лимаренко распорядился организовать оперативно медицинское обследование. После этого станет возможно усилить для женщины группу инвалидности, составить новую программу и обеспечить в ее рамках всеми необходимыми техническими средствами реабилитации (ТСР).
Еще один южносахалинец рассказал, что его маме доставили инвалидное кресло со сломанной ручкой-тормозом. Передвигаться в таком небезопасно. Месяц назад семья обратилась в Фонд с просьбой заменить ТСР. На встрече с главой региона было принято решение предоставить пенсионерке коляску из пункта проката, пока решается вопрос с поставщиком о замене или ремонте некачественного кресла.
Напомним, глава региона регулярно встречается с жителями, нуждающимися в особом внимании со стороны властей. Среди них – люди с ограниченными возможностями здоровья, пациенты с онкологическими и эндокринологическими заболеваниями, малоимущие семьи. Работа в таком формате позволяет не только помогать отдельным людям, но и выявлять системные проблемы в сферах здравоохранения, социальной защиты и принимать меры для их устранения.
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