В Южно-Сахалинске закрыт сквозной проезд по ул. Священномученика Илариона Троицкого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением подготовительных работ по восстановлению асфальтового покрытия до 5 мая включительно закрыт сквозной проезд по ул. Священномученика Илариона Троицкого на участке от ул. Горького до парковки за стадионом "Спартак", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ориентировочно до 13 мая ограничено движение на проезде вдоль здания №64а по пр. Мира от ул. Бумажной до дома №66 по пр. Мира. Здесь проводятся работы по прокладке инженерных сетей.

Без перекрытия движения продолжаются работы на участке ул. Амурской от ул. Пограничной до пр. Победы. Ранее здесь было проведено фрезерование дорожного покрытия.

Также на ул. Западной на участке от ул. Деповской до ул. Телеграфной продолжается подготовка к ремонту улицы для приведения в нормативное состояние. Кроме того, остается закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по пер. Солнечному. Автомобилистов просят спланировать свой маршрут заранее.

Без полного перекрытия движения ямочный ремонт сегодня будет проводиться на участках улиц Сахалинской от Комсомольской до Железнодорожной и Колодезной от Сахалинской до Томской.

В работах по текущему содержанию улично-дорожной сети в ночь на 4 мая были привлечены 51 спецмашина и 12 рабочих. Днем на уборке проезжей части и тротуаров от пыли и мусора задействованы 95 единиц техники и 129 человек. Водителей просят быть внимательными и снижать скорость в зоне работы дорожной техники.

По вопросам обслуживания дорог можно обращаться в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475. Сообщения также принимаются и через официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

Для пешеходов недоступен северный тротуар вдоль ул. Сахалинской от ул. Комсомольской до гостиницы «Ориенталь» и западная пешеходная часть у моста через реку Рогатка. Обойти участок можно по тротуарам на противоположной стороне улицы. Ограничения продлятся до конца июля.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают регулярный мониторинг состояния дворовых территорий. Сегодня специалисты проверяют дворы по ул Комсомольской, ул. Ленина, пр. Мира, пр. Победы.

Добавим, обращения по вопросам содержания придомовых территорий принимаются на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 и в отделе муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5).