Тельцы найдут свою идеальную пару: гороскоп на 4 мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня - день, полный неожиданностей и необычных событий. Звезды советуют быть готовыми к переменам и не бояться нового. Предлагаем вам познакомиться с астрологическим прогнозом ТИА "Острова" на четверг, 4 мая 2023 года, для каждого из знаков Зодиака.
Овен: В этот день Овны будут полны энергии и решимости. Они смогут преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей. Звезды советуют не бояться рисковать и действовать настойчиво.
Телец: Сегодня Тельцам стоит обратить внимание на свое здоровье и уделить больше внимания домашним делам. Звезды предупреждают о возможных проблемах в личной жизни, поэтому следует проявлять больше терпения и внимания к партнеру.
Близнецы: Близнецы сегодня будут обладать необычайной интуицией и удачными идеями. Они смогут найти новые пути к успеху и достичь желаемых результатов. Звезды советуют быть открытыми для общения и новых знакомств.
Рак: Раки сегодня могут столкнуться с некоторыми трудностями в работе или делах. Звезды советуют не унывать и оставаться настойчивыми. В личной жизни может произойти неожиданное событие, которое изменит вашу жизнь к лучшему.
Лев: Сегодня Львам стоит уделить больше внимания своей карьере и работе. Они смогут добиться значительных успехов и проявить свои лидерские качества. Звезды советуют быть уверенными в себе и не бояться проявлять инициативу.
Дева: Девы сегодня будут обладать высокой интуицией и эмоциональной чувствительностью. Они смогут находить общий язык с окружающими и наслаждаться хорошей компанией.
Весы: Сегодня Весы окажутся в центре внимания, их друзья и близкие будут хотеть провести время вместе с ними. Не откажитесь от приглашений на вечеринки или дружеские посиделки. Вам это понравится и поможет забыть о повседневных проблемах.
Скорпион: Сегодня Скорпионы почувствуют сильную внутреннюю энергию, которую нужно направить в правильное русло. Разберитесь с накопившимися делами, возможно, стоит начать новый проект. Постарайтесь уделить время и внимание близким людям, их поддержка будет важна для вас.
Стрелец: Сегодня Стрельцам стоит быть аккуратнее в общении с коллегами и близкими. Возможны конфликты и недопонимания, поэтому попробуйте избегать сильных эмоций. Найдите время для спокойного общения с друзьями и близкими, это поможет укрепить отношения.
Козерог: Сегодня Козерогам суждено получить хорошие новости в финансовом плане. Это может быть новый контракт, бонус или просто приятный сюрприз. Постарайтесь не тратить деньги на лишнее, лучше инвестировать их в будущее.
Водолей: Сегодня Водолеи смогут решить многие задачи и проблемы, которые были отложены на долгое время. Вам стоит использовать свой потенциал и силу воли для достижения поставленных целей. Не забывайте про отдых, он необходим для поддержания баланса.
Рыбы: Сегодня Рыбы могут почувствовать сильный внутренний дискомфорт, связанный с недопониманием и конфликтами в общении с близкими людьми. Постарайтесь не брать все близко к сердцу и избегать конфликтных ситуаций. Найдите время для уединения и саморазвития.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
09:37 28 Апреля Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований
18:08 28 Апреля 100 семей в Смирных отметили новоселье
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?