В Приморье белухи пытались спасти малыша, которого ранила моторная лодка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Печальную картину наблюдали рыбаки поселке Рыбак Хасанского района Приморского края. Семейство белух пыталось реанимировать своего малыша, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал Newsbox24.
"Судя по ране на спине, его переехала моторная лодка, - сделали вывод знатоки. - Родители пытаются его поднять подышать (китообразные могут очень долго так носить метрового детеныша), но он уже не жилец. Видно рану".
Жителей Приморского края, которые выходят в море на катерах и моторных лодках, призывают быть максимально внимательными и осторожными.
Экологи напоминают: белух нельзя касаться и гладить, подкармливать их и призывать к катерам. Близкое общение с белухой может быть опасно и для людей: тяжелое животное может ударить человека хвостом или ластой, проявить агрессию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
09:37 28 Апреля Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований
18:08 28 Апреля 100 семей в Смирных отметили новоселье
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?