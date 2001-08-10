В Приморье белухи пытались спасти малыша, которого ранила моторная лодка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Печальную картину наблюдали рыбаки поселке Рыбак Хасанского района Приморского края. Семейство белух пыталось реанимировать своего малыша, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал Newsbox24.

"Судя по ране на спине, его переехала моторная лодка, - сделали вывод знатоки. - Родители пытаются его поднять подышать (китообразные могут очень долго так носить метрового детеныша), но он уже не жилец. Видно рану".

Жителей Приморского края, которые выходят в море на катерах и моторных лодках, призывают быть максимально внимательными и осторожными.

Экологи напоминают: белух нельзя касаться и гладить, подкармливать их и призывать к катерам. Близкое общение с белухой может быть опасно и для людей: тяжелое животное может ударить человека хвостом или ластой, проявить агрессию.