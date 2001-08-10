Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня Победы горожане могут украсить окна квартир, домов, офисных помещений георгиевскими лентами, красными звездами, тематическими трафаретами, рисунками с символикой Дня Победы, словами благодарности в адрес ветеранов. Большая патриотическая акция проходит по всей стране, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К участию в акции уже присоединяются активные жители Южно-Сахалинска, желая выразить благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память об ушедших ветеранах.

- Важно знать свою историю, традиции, и главное - передавать эти знания молодому поколению. Я решил принять участие, и тоже оформлю окна в своем доме. Важно, что к акции присоединяются семьи по всей стране, выставляя портреты героев, фото из семейных альбомов, кто-то даже рисует целые картины. Это очень важно - создавать самим атмосферу одного из самых важных праздников в России, чтить память об ушедших ветеранах теми средствами, которые возможны в текущих условиях, - комментирует член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

Отметим, что все желающие могут присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого необходимо сфотографировать свои украшенные окна и выложить пост с хештегами #ОкнаПобеды #ОкнаПобеды2023

Напомним, в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в Южно-Сахалинске и в целом по всей стране в новом формате, шествия отменяются в целях безопасности. Организаторы предлагают разные варианты ее проведения. В их числе - "Бессмертный полк на автомобилях". Для этого жителям Южно-Сахалинска необходимо разместить (не мешая обзору для совершения движения) на своих транспортных средствах фотографии дедов и прадедов. Также в преддверии 9 Мая можно размещать истории героев своих семей на личных страницах в социальных сетях с хештегом #мойБессмертныйполк.