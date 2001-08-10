Южносахалинцев приглашают присоединиться к акции "Окна Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня Победы горожане могут украсить окна квартир, домов, офисных помещений георгиевскими лентами, красными звездами, тематическими трафаретами, рисунками с символикой Дня Победы, словами благодарности в адрес ветеранов. Большая патриотическая акция проходит по всей стране, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К участию в акции уже присоединяются активные жители Южно-Сахалинска, желая выразить благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память об ушедших ветеранах.
- Важно знать свою историю, традиции, и главное - передавать эти знания молодому поколению. Я решил принять участие, и тоже оформлю окна в своем доме. Важно, что к акции присоединяются семьи по всей стране, выставляя портреты героев, фото из семейных альбомов, кто-то даже рисует целые картины. Это очень важно - создавать самим атмосферу одного из самых важных праздников в России, чтить память об ушедших ветеранах теми средствами, которые возможны в текущих условиях, - комментирует член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.
Отметим, что все желающие могут присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого необходимо сфотографировать свои украшенные окна и выложить пост с хештегами #ОкнаПобеды #ОкнаПобеды2023
Напомним, в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в Южно-Сахалинске и в целом по всей стране в новом формате, шествия отменяются в целях безопасности. Организаторы предлагают разные варианты ее проведения. В их числе - "Бессмертный полк на автомобилях". Для этого жителям Южно-Сахалинска необходимо разместить (не мешая обзору для совершения движения) на своих транспортных средствах фотографии дедов и прадедов. Также в преддверии 9 Мая можно размещать истории героев своих семей на личных страницах в социальных сетях с хештегом #мойБессмертныйполк.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
09:37 28 Апреля Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований
18:08 28 Апреля 100 семей в Смирных отметили новоселье
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?