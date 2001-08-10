Для жителей Синегорска организуют выездную торговлю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная торговля, в том числе продукцией местных производителей, будет организована 4 мая для жителей села Синегорск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля развернется с 10.00 на площадке по ул. Коммунистическая, 42. Жители села смогут приобрести рыбную продукцию (соленую, слабосоленую, копченую рыбу от ИП Ефимов). ЛПХ Панасенко представит мед в ассортименте. Также в продаже сыры и колбасы производства Беларусь (ИП Рыжиков) и фрукты (ИП Гасанов). Вся продукция представлена по ценам ниже рыночных на 15-25%.

Кроме этого, 4 мая АО "Мерси Агро Сахалин" будет вести выездную торговлю мясом свинины:

- Синегорск - с 9.30 до 12.00, ул. Коммунистическая, 42;

- Санаторное - c 12.30 до 13.30, возле магазина "Продукты";

- Березняки - с 14.30 до 15. 30, ул. Зеленая, 9а.