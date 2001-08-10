В городском парке Южно-Сахалинска аттракционы готовят к летнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главным приоритетом руководства городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина является безопасность аттракционов, поэтому регулярно они проходят детальную проверку. Некоторые аттракционы, если погода позволяет, уже работают. Основательные работы проводятся в преддверии открытия летнего сезона, которое состоится 6 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинск для проведения очередного технического освидетельствования аттракционов в парке приехал специалист аккредитованной лаборатории из Новосибирска. Он изучает эксплуатационную и техническую документацию на каждый аттракцион, проводит инструментальные измерения. Затем составляется акт, на основании которого аттракционы будут функционировать в течение года до следующего технического освидетельствования.

- Как правило, полная и основательная инспекция проводится перед открытием летнего сезона. Эта процедура включает в себя визуальный осмотр, инструментальный контроль - все для того, чтобы были исключены любые риски для посетителей. Здесь я не первый раз, мы сотрудничаем уже много лет. У меня положительное мнение об обеспечении работы аттракционов в городском парке, об их состоянии. Руководство в курсе всех моментов, и технических, и организационных, персонал - посадчики-контролеры, операторы, инструкторы - обучен, а ведь от их отношения к технике многое зависит, - комментирует ведущий инженер ООО "ЗСЦ СОВТ" Сергей Кулагин.

Впереди у специалиста еще день работы в городском парке. На данный момент дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации аттракционов, не выявлено. Закончив работу, он оформит акты технического освидетельствования.

Отметим, что накануне на заседании очередного проектного комитета по реализации муниципальных и стратегических проектов под председательством мэра города Сергея Надсадина инициирован новый проект - "Модернизация зоны аттракционов в ГПКиО им. Ю.Гагарина". Согласно этому социально значимому проекту, учитывая запрос населения, взят курс на модернизацию и создание современной, комфортной площадки аттракционов в парке.

В рамках муниципального проекта в течение трех лет предстоит планомерно заменить ряд аттракционов - как в целях обеспечения максимальной безопасности, так и для организации новых интересных развлечений для детей и взрослых. Уже в 2023 году в парке планируют демонтировать несколько устаревших конструкций, освободившиеся площадки предусмотрят под размещение новых - каких именно, администрация города сообщит дополнительно.

Как сообщил директор городского парка культуры и отдыха им. Гагарина Виктор Калюжный, обновлению и поддержке инфраструктуры парка уделяется большое внимание. Летом 2022 года открыли аттракцион "Бумеранг", в канун 2023 года запустилось детское колесо обозрения. Всего сейчас на территории парка 37 аттракционов, 10 из них принадлежат городу, а 27 - частным организациям.

- Парк давно и плодотворно сотрудничает с новосибирской организацией, которая имеет аккредитованных работников и соответствующие приборы для проведения технического освидетельствования. Кроме того, проверки аттракционов сотрудниками парка и владельцами проводятся в ежедневном режиме. Если выявляются какие-то неполадки, они тут же исправляются, - отметил директор учреждения.

Официальное открытие летнего сезона в парке запланировано на 12.00 в субботу, 6 мая. В этот же день заработает музыкальный фонтан. К празднику все аттракционы будут открыты.

Сейчас в парке продолжается активное озеленение территории, высадка цветов на аллеях и арт-объектах - их в этом году планируется высадить около 30 тысяч. Наведен порядок на аллеях.

Программа дня открытия сезона будет опубликована на сайте городского парка.