Новый дом на 102 квартиры в Ново-Александровске будет сдан в конце года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Об этом руководители профильных структур муниципалитета доложили мэру Сергею Надсадину. Сегодня градоначальник совершил инспекционную поездку в планировочный район. Помимо посещения строительной площадки, он принял ряд решений по ремонту большой дворовой территории по ул. 30 лет Победы и пообщался с жителями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В начале весны одна из местных жительниц обратилась к мэру с просьбой отремонтировать дворовую территорию. Сейчас пространство в границах домов № 26, 28, 30 и 32 по ул. 30 лет Победы находится в неудовлетворительном состоянии: на дорожном покрытии есть выбоины, где скапливается вода, существует проблема с отмосткой домов. Для того, чтобы минимизировать неровности дорожного покрытия, территорию отсыпали инертными материалами. Но это - временные меры. В следующем году во дворе будет проведен капитальный ремонт.
- После моего обращения уже есть первые результаты, улучшения — налажен диалог. К тому же, у нас вопрос такой, что он не решится за два дня. Сегодня мы получили конкретику — я очень довольна сегодняшним диалогом с мэром, - отметила жительница Ново-Александровска Ксения Сергеева.
Сергей Надсадин дал поручение специалистам администрации приступить к разработке необходимой документации и максимально задействовать в обсуждении проекта горожан. До начала работ территорию будут поддерживать в текущем состоянии.
Важность диалога с муниципалитетом и взвешенность решений, принимаемых мэром в интересах жителей, отметил и присутствовавший на месте депутат областной думы по данному округу Александр Гринберг. Он подчеркнул, что региональный парламент готов оказывать всестороннее содействие городу в решении насущных проблем, от которых напрямую зависит качество жизни горожан.
Также в планировочном районе идет возведение семиэтажного дома на 102 квартиры по пер. Горького. Заказчиком выступает МКУ «Управление капительного строительства». Сейчас строительство дома находится на этапе подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Темпы возведения жилья соответствуют графику.
- Сегодня мы убедились, что ход строительства соответствует ранее принятым обязательствам заказчика и подрядчика. Но не менее важен вопрос благоустройства. Когда дом будет сдан, необходимо сделать так, чтобы жители дома и рядом живущие горожане не ощутили дискомфорт. Здесь разноуровневый ландшафт, коммуникации, планируется обустройство новой игровой площадки — все это требует внимательного отношения. Главное, чтобы людям, которые будут тут проживать, было комфортно, - подчеркнул мэр.
Специалистам департамента архитектуры и градостроительства дано поручение интегрировать территорию нового дома в существующую жилую застройку.
После завершения строительства в многоквартирный дом переедут жители Ново-Александровска, которые сейчас проживают в ветхом и аварийном жилье. Завершить работы планируется к концу года. Возведение объекта находится на личном контроле Сергея Надсадина.
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