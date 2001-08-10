Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
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15:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Владельцам зданий в Южно-Сахалинске напомнили о необходимости благоустройства

Владельцам зданий в Южно-Сахалинске напомнили о необходимости благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города напоминает руководителям предприятий всех форм собственности и гражданам о необходимости привести в надлежащее состояние элементы и объекты благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства, а также убрать территории от мусора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Необходимо своевременно проводить работы по покраске, ремонту, мойке и очистке ограждений и фасадов зданий, сооружений, входных групп от грязи, пыли, посторонних надписей и объявлений. Мероприятия направлены на формирование комфортной городской среды.

С начала 2023 года департамент общественной безопасности и контроля проводит профилактические мероприятия с собственниками о необходимости приведения объектов в надлежащий вид. Как правило, южносахалинцы оперативно откликаются на необходимость устранить выявленные специалистами департамента недостаки.

В свою очередь администрация города благодарит собственников объектов, которые незамедлительно, после проведения профилактических мероприятий, провели ремонт фасада и входных групп.

Так, например, на неудовлетворительное состояние крыльца было указано собственнику одного из магазинов на ул. Ленина. В короткие сроки внешний вид входной группы был приведен в соответствие с требованиями Правил благоустройства.

Специалисты администрации города продолжают контролировать соблюдение Правил благоустройства.

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