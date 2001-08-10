В Южно-Сахалинске к подключению газа готовят более 570 домовладений Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Владимировки, к участкам домов которых проложены газораспределительные сети, уже в этом году могут начать пользоваться голубым топливом - для этого им в срочном порядке необходимо подать заявку на догазификацию. На сегодняшний день силами АО "Газпром Газораспределение Дальний Восток" построено около 24 километров сетей, возможность подключить газ только в этом районе обеспечена для 570 домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, подключение к газу домовладений, расположенных в западной части города началось в августе прошлого года. Со знаковым событием жителей района поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Сегодня во Владимировке голубым топливом пользуется уже более 200 абонентов. С каждым днем число горожан, которые переходят на голубое топливо растет. Вместе с тем жителей призывают не затягивать процесс подачи заявок и документов, чтобы к зиме, когда расходы на отопление увеличиваются, дома были подключены к газу. Как отмечают южносахалинцы, в дома которых газ уже проведен, переход на голубое топливо позволяет значительно экономить семейный бюджет.

Сегодня сети во Владимировке построены в границах улиц Сахалинской, Холмского шоссе, Транзитной, Ленина. Возможность провести газ в свои дома есть у горожан, проживающих на улицах Александра Блока, Достоевского, Железнодорожной, Александра Матросова, Гоголя, Короткой, Котиковой, Крылова, Овражной, Песочной, Проточной, Профсоюзной, Раздольной, Сахалинской, Совхозной, Трудовой, Херсонской, Южно-Сахалинской, а также в переулках Ангарском, Белорусском, Волжском, Грузинском, Заречном, Кислородном, Курском, Лесозаводском, Оружейном, Речном, Ровном, Связи, Семафорном, Трудовом, Тупиковом, Тыльном, Холодном.

Всестороннее содействие жителям оказывают сотрудники администрации Южно-Сахалинска. В прошлом году совместно с волонтерами специалисты проводили подомовые обходы. Была организована работа мобильных пунктов. Такой формат показал свою эффективность. На месте жители могли получить всю необходимую информацию по догазификации и подать заявку на подключение. В этом году выезды будут продолжены.

Как отметил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев, обязательным условием подключения к сетям, а также строительства газопровода до границы участка заявителя является заключенный договор на технологическое присоединение в рамках догазификации.

- Мы призываем горожан проявить активность, подать заявку и подключить свои дома к газу до начала нового отопительного сезона. Сотрудники администрации готовы проконсультировать по всем вопросам, - сказал Александр Комлев. - Абоненты, в дома которых уже пришел газ, отмечают, что это очень удобно - значительно упрощается решение многих бытовых вопросов.

Напомним, в Южно-Сахалинске действует ряд мер поддержки по возмещению затрат на газификацию. Так, для собственников предусмотрена компенсация на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования в размере 100%, но не более 152 тыс. рублей на одно домовладение. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут возместить 100 % затрат (но не более 50 тыс. рублей) на приобретение газового оборудования для дома (котёл, плита, счетчик, сигнализатор загазованности).

Отметим, гражданам которые планируют подключение к газопроводу, необходимо обратится в офис АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг.

В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратится за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Южносахалинцы, проживающие во Владимировке, могут обратиться по адресу: ул. Сахалинская, 106А.

Также напомним, что одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.

Перечень организаций, выполняющие такие работы, размещен на сайте администрации города Южно-Сахалинска.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.