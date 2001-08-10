Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
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14:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Главный судебный пристав Сахалинской области встретится с жителями Макаровского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 мая 2023 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Сахалинской области Андрей Кононов проведёт выездной приём граждан в отделении судебных приставов по Макаровскому району, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской обалсти.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Приём граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Макаров, ул. Коммунистическая, д. 6. Предварительная запись на приём ведётся по телефону: 8 (42443) 5-24-52.

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