Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
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12:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке продают советский мотоцикл, на котором впервые появились поворотники

На Камчатке продают советский мотоцикл, на котором впервые появились поворотники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корреспонденты телеканала "41 РЕГИОН" проанализировали рынок продажи мотоциклов, опираясь на опубликованные на популярных ресурсах объявления жителей Камчатки, и узнали, во сколько обойдётся желание "покататься с ветерком".

Первое, что понадобится - это водительские права с категорией А. Сейчас в Петропавловске-Камчатском шесть автошкол, где можно обучиться и получить эту категорию. Средняя стоимость - 35 тысяч рублей.

Получив права, можно отправляться за покупкой транспортного средства. Если предполагается покупка не в специализированном салоне, а "с рук", самый бюджетный вариант на Камчатке обойдётся в 37 тысяч рублей - "ИЖ-Планета-5", 1993 года выпуска. Продавец признаётся: есть весомый нюанс - на технику отсутствуют документы.

Для любителей раритета - "ИЖ-Планета-3", 1980 года выпуска. Если верить некоторым источникам, "Планета -3" стала первым мотоциклом, на котором появились указатели поворота.

Лидерами рейтинга стоимости стали Спортивный "Honda" и "КТМ 1290". Оба выставлены на продажу за полтора миллиона рублей.

В большинстве представленных на сайте объявлений цена мотоцикла варьируется от 100 до 500 тысяч рублей.

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