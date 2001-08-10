Военнослужащие на Сахалине проводят мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, в преддверии Дня Победы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие ВВО совместно с коллективом областного «Управления обеспечения мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ» и военный духовой оркестр под руководством дирижёра майора Олега Шигалова провели мини-парады для участников Великой Отечественной войны, проживающих на Сахалине.

Военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Холоденко Виктора Григорьевича и Браславского Леонтия Иоелевича. Под аккомпанемент военного духового оркестра военнослужащие и коллектив «Управления обеспечения мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ» исполнили для ветеранов композиции военных лет и всеми любимую песню «День победы». В завершении доброй встречи военнослужащие прошли под окнами ветеранов торжественным маршем.

Все участники торжественного мероприятия поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы, подарили им цветы, памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.

За время майских праздников военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине поздравят более двадцати ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.