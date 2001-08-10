Малоимущим семьям из Поронайского района помогут в получении профессии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко вместе с главой муниципального образования Антоном Карпуковым провел прием семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Все просьбы, озвученные сахалинцами, взяты в работу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Так, молодая мама Кристина одна воспитывает двоих маленьких детей. Денег семье едва хватает, поскольку сахалинка не имеет постоянного места работы и при этом вынуждена снимать квартиру. Мечта островитянки - получить образование и трудоустроиться в больницу. Губернатор Валерий Лимаренко поручил профильным специалистам помочь ей в этом. Уже в ближайшие дни девушка начнет обучение. Летом она станет младшей медицинской сестрой в Поронайской ЦРБ.
- Еще я хотела бы встать в очередь на улучшение жилищных условий. Скитаться по съемным квартирам с маленькими детьми очень тяжело, - добавила сахалинка.
- Считаю важным помочь вашей семье встать на ноги. Для этого вам необходимо получить образование и устроиться на постоянную работу. Сфера здравоохранения на островах активно развивается, поэтому перед вами откроются большие карьерные возможности. Главное, не бояться ими пользоваться, регулярно повышая квалификацию, и все получится. Что касается жилищного вопроса - его необходимо взять на контроль местной администрации, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Кристина также рассказала главе региона о проблеме, с которой столкнулся её бывший муж. Сейчас островитянин лежит в больнице в связи с заболеванием легких. Лечение будет продолжаться в течение полугода. Сейчас мужчина ни в чем не нуждается, но после выписки ему необходима помощь в трудоустройстве. Соответствующая задача взята в работу.
Другая одинокая мама с ребенком, находящаяся в декретном отпуске, попросила о помощи в трудоустройстве в детский сад. Сахалинка уже имеет образование воспитателя, получает специальность логопеда-дефектолога. Вопрос островитянки будет решен в ближайшее время.
Особое внимание губернатор поручил уделить семье Виктории и Владимира, которые воспитывают троих детей. Островитяне живут в благоустроенной квартире, но хотят переехать в дом - у сахалинцев уже есть земельный участок под строительство. По поручению главы региона профильные специалисты проконсультируют семью по вопросам взаимодействия со строительной компанией, подключения инженерных сетей, получения кредита. Кроме того, сахалинцам подберут работу, соответствующую их профессиональным навыкам.
Отметим, такие встречи с семьями из разных районов, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, Валерий Лимаренко проводит еженедельно. Каждая история рассматривается индивидуально, принимаются адресные решения, как повысить благосостояние сахалинцев. Всего с начала года с губернатором встретились более 150 человек.
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