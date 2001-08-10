Бывшему мэру Владивостока Гуменюку смягчили наказание на 4,5 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморский краевой суд смягчил наказание в отношении бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщает "Приморье 24" с ссылкой на на прокуратуру края. Вместо заявленных ранее 16,5 ему предстоит провести в колонии 12 лет.

Также суд изменил сумму штрафа, которую должен выплатить экс-мэр - теперь в пользу государства он должен отдать 140 миллионов рублей вместо 150. Кроме того, Гуменюк на девять лет лишен права занимать должности в государственных органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госкорпорациях.

Отбывать наказание Олег Гуменюк будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Напомним, бывшего мэра города приговорили к 16,5 годам тюрьмы за получение взяток в особо крупном размере.