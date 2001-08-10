МегаФон первым предложил бизнесу решение для кроссоблачного переноса ИТ-сервисов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественный продукт на базе инструментов кроссплатформенной миграции MIND Software. Теперь в "МегаФон Облаке" доступен полностью автоматизированный, универсальный и защищенный инструмент для переноса виртуальной инфраструктуры.
Функциональность решения упрощает процессы миграции с одной инфраструктуры на другую, в том числе с физических серверов и зарубежных облачных платформ. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами виртуализации в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают операционные системы Windows и Linux.
Новый инструмент в "МегаФон Облаке" автоматизирует 95% рутинных операций, делая процесс миграции простым и абсолютно предсказуемым по времени независимо от того, между какими платформами осуществляется перенос данных. При этом инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов миграции.
"Уход с российского рынка крупных зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров только усилил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, с помощью которых можно оперативно перенести IT- инфраструктуру на альтернативную платформу. В партнерстве с компанией MIND Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи", - говорит Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона.
"Наш основной продукт - это инструмент кроссплатформенной миграции виртуальный инфраструктуры, который помогает всем российским компаниям легко производить замену решений по виртуализации одних поставщиков на других. Мы высоко ценим сотрудничество с МегаФоном и уверены, что совместно поможем как можно большему числу организаций в стране быстро начать использовать отечественный платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах", - поясняет Антон Груздев, технический директор MIND Software.
Решение подходит как крупным заказчикам, так и представителям малого и среднего бизнеса, для которых актуально использование гибридных моделей при миграции между различными облачными сервисами.
"МегаФон Облако" аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора. Решение MIND Software также находится в Реестре российского программного обеспечения.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с YOTA. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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