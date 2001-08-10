В Южно-Сахалинске открылась выставка "Жены героев"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония открытия фотовыставки "Жены героев" состоялась в музейно-мемориальном комплексе "Победа". В мероприятии приняли участие героини и организаторы проекта. Поздравить их со значимым событием пришли представители региональной и муниципальной власти, руководители войсковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, проект "Жены героев" зародился осенью 2022 года в Самаре и приобрел федеральный масштаб. Сегодня его поддержали более 50 регионов. Идею на Сахалине подхватили две девушки Елизавета Сафина и Снежана Козлова, реализовавшие проект в Аниве. В областном центре инициаторами проекта стали Галина Колесник и Юлия Соколова. Их общими усилиями удалось создать почти 200 уникальных фотоисторий, которые представлены на выставке в ММК "Победа". Ее открытие состоялось при поддержке Правительства Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела.
Открыл торжественную церемонию первый заместитель Губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков, который отметил, что это проект связан с гордостью за семьи, оказывающие максимальный вклад в победу России, правды, и традиционных духовных ценностей.
По словам организаторов, выставка получилась необычайно теплой, наполненной большой любовью к своим родным и стране: это фотографии сильных женщин, которых объединяет бесконечная любовь, вера и преданность своим Героям.
Напомним, в Южно-Сахалинске фотопроект "Жены героев" стал частью проекта "Сопричастность", направленного на поддержку как самих бойцов в зоне СВО, так и их семей.
- Наша цель - объединить всех наших жен военнослужащих, познакомиться и поддержать друг друга. В итоге в проекте приняло участие более 200 сахалинок, у каждой своя история. Мой муж также участвует в СВО, был ранен и сегодня повторно находится в зоне спецоперации. Он очень поддержал меня в реализации проекта и я обязательно отправлю ему фотографии с открытия выставки, - поделилась организатор проекта "Жена героя" Снежана Козлова, жена военнослужащего.
На открытии выставки присутствовал вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, который отметил социальную значимость проекта, как одного из способов поддержки военнослужащих и их семей. Уточним, муниципалитет сегодня ведет большую адресную работу с семьями горожан, чьи родные находятся в зоне СВО: это решение бытовых вопросов, социальная и юридическая поддержка и многое другое.
- Когда я узнала о проекте, то я очень захотела его поддержать, так как у меня муж также участвует в СВО. и мне очень понятна и близка эта идея. Это проект о наших прекрасных и сильных женщинах, которые показывают свою силу, преданность и верность, - отметила организатор проекта "Жена героя" в Южно-Сахалинске, жена военнослужащего Галина Колесник. - Для меня важно было объединить и сплотить девочек. В проекте для меня было много нового и как для организатора, и как для фотографа, и как для такой же участницы.
Весь вечер особое настроение гостям выставки создавал военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под управлением майора Олега Шигалова. А песня "Офицерские жены" в исполнении солистки оркестра Ларисы Качайкиной стала не только ярким финалом церемонии открытия, но и негласным гимном фотопроекта о сильных женщинах, выбравших для себя непростую судьбу - быть женой героя. Каждую фотографию украшают строки из писем и стихотворений к мужьям, рисунки детей, адресованные защитникам Родины.
Выставка "Жены героев" работает в Музейно-мемориальном комплексе "Победа" до 21 мая.
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