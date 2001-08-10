Валерий Лимаренко вручил награды сахалинским бойцам в ДНР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области встретился с военнослужащими и посетил ряд социальных объектов, которые Шахтерскому району помогает восстанавливать островной регион, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Валерий Лимаренко вручил ряду бойцов государственные награды и передал военнослужащим дроны, автомобиль УАЗ "Патриот" и другое необходимое оборудование, технику и снаряжение.
- Я уже несколько раз встречался с бойцами, которые прибыли на Сахалин в отпуска. Парни постоянно рассказывают, как важно для них побыть рядом с семьей. Также делятся о том, как рады получать поддержку не только от родных, но и вообще от земляков. Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать и вас, и ваши семьи во всем, что потребуется. Ждем вас дома живыми, здоровыми и с победой, - обратился к военнослужащим Валерий Лимаренко.
Глава региона напомнил, что благодаря выстроенным отношениям с руководством Шахтерского района на его базе удалось наладить систему поддержки островной группировки военнослужащих - действуют склады, сортировочные центры, сеть мобильных прачечных и бань. А недавно с территории района налажен транзит бойцов, направляющихся в заслуженные отпуска.
В ходе поездки в Шахтерск глава региона посетил концерт, который устроили для бойцов артисты Сахалинской филармонии и Чехов-центра. А после выступили и в шахтерской школе искусств.
- В этой поездке я поняла, что хочу сюда возвращаться. Вы настолько светлые и добрые люди. Восхищаюсь тем, что вы находите в себе силы улыбаться, верить в лучшее. Вы заряжаете своей энергией и отдаете ее нам, - поделилась сахалинская артистка Диана Головина.
- Мы очень благодарны сахалинским артистам за творчество. Несмотря на то, что наши регионы географически разделяют тысячи километров, наши сердца вместе. Ребята приезжают к нам уже в пятый раз и это дорогого стоит, - прокомментировала руководитель управления культуры администрации города Шахтёрска Екатерина Козырева.
Также глава региона проинспектировал школу, детский сад и спортивный комплекс, которые сейчас восстанавливают сахалинские специалисты.
- Мы очень рады, что сахалинцы к нам так внимательны. Здесь работают прекрасные люди. Дети сейчас распределены по другим дошкольным учреждениям и очень ждут возвращения в родной сад. Уверена, что вместе завершим работу и детям будет комфортно, - рассказала заведующая одним из дошкольных учреждений Шахтерска Светлана Суходольская.
Большой подарок ждал и спортсменов Шахтерска. Сахалин полностью укомплектовал местную детскую школу дзюдо. Вместе с формой учреждению передали спортивный инвентарь и для занятия самбо.
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