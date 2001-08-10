Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска напоминают о возможности пройти бесплатное базовое медицинское обследование в рамках диспансеризации населения. Всем гражданам старше 18 лет рекомендовано осуществлять профилактический медосмотр раз в три года, а по достижении 40 лет - ежегодно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
Анкетирование на наличие хронических заболеваний и отягощенной наследственности, антропометрия и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, в том числе исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография, электрокардиография и уточнение сердечно-сосудистого риска, маммография (для женщин старше 40 лет или по показаниям), осмотр и консультация терапевта - такой минимальный набор медицинских услуг может получить пациент, обратившийся для прохождения диспансеризации в поликлинику по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
Данный диагностический комплекс нацелен на обнаружение неинфекционных патологий: это нарушения системы кровообращения, заболевания легких и дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, злокачественные опухоли и т.д. Главная задача диспансеризации - снижение рисков развития хронических заболеваний и обнаружение проблем со здоровьем пациента на ранних стадиях.
В Южно-Сахалинске для удобства трудовых коллективов существует возможность пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Подробная информации о процедуре прохождения диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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