Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальное учреждение планирует реализовать проект по обустройству декоративного освещения зон тихого отдыха, для комфортного пребывания людей в вечернее время на территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Центр народной культуры работает до 21 часа, освещение необходимо для безопасности посетителей, исключения травматизма пешеходов, профилактики правонарушений.

После реализации проекта территория учреждения станет еще более привлекательной и комфортной, благоустройство будет завершено в полном объеме.

Собрание состоится 10 мая в 18.00 в центре народной культуры "Радуга" по адресу ул. 2-я Красносельская, 14.