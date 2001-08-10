В Южно-Сахалинске новый военный комиссар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный комиссариат Южно-Сахалинска возглавил Илья Земеров. Майор запаса имеет более 16 лет опыта военной службы, отмечен государственными наградами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Земеров Илья Юрьевич родился 25 апреля 1989 года в Свердловской области. В 2011 году окончил Екатеринбургское артиллерийское командное училище.

Начиная с 2006 года Илья Земеров проходил военную службу на различных должностях в Вооруженных силах РФ. В 2021 году участвовал в специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики, в 2022 участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР.

Награжден медалями "За отличие в военной службе" III степени (2017), "За воинскую доблесть" ll степени (2020), "За отличие в военной службе" ll степени (2021). Имеет "Медаль Суворова" (2022) за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.