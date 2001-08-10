Сахалинский СОБР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) "Редут" управления Росгвардии по Сахалинской области отметил 30 лет со дня образования. Поздравить ветеранов и действующих сотрудников подразделения пришли представители органов власти, духовенство, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- За три десятилетия деятельность СОБРа показала свою эффективность и значимость для общества. Сегодня СОБР - одно из самых высокопрофессиональных спецподразделений в России, за которым стоит ежедневная, слаженная и опасная работа сотрудников, настоящих героев, - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он поздравил коллектив и поблагодарил ветеранов и действующих бойцов отряда за обеспечение условий для мирной жизни горожан.

Напомним, специальный отряд быстрого реагирования был создан в структуре управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Сахалинской области 26 апреля 1993 года для предупреждения и пресечения деятельности вооруженных преступных групп, изъятия незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков и предотвращения их распространения.

Первым командиром отряда стал подполковник милиции Сергей Шапошников. С момента создания подразделения сотрудники отряда привлекаются для решения служебно-боевых задач при задержании вооруженных преступников и членов организованных преступных группировок. Боевое крещение отряд получил сразу после организации подразделения в 1993 году: в результате спецоперации задержали вооруженных преступников.

В мае 1995 года сотрудники отряда участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске. В обязанности сотрудников отряда входило патрулирование, пресечение мародерства, помощь спасателям. За время несения службы на месте трагедии спецназовцам удалось спасти жизни 56 пострадавших. Четверо бойцов СОБР были награждены медалью "За спасение погибавших".

В марте 1996 года отряд участвовал в отражении нападения боевиков на Грозный. С ноября 2019 года по настоящее время командиром специального отряда быстрого реагирования "Редут" Управления Росгвардии по Сахалинской области является полковник полиции Максим Николаевич Малышев.

Отряд неоднократно получал высокую оценку деятельности при подготовке и проведении спецопераций, проводимых совместно с сотрудниками спецподразделений ФСБ РФ, ГРУ ГШ Министерства обороны России на территории Северо-Кавказского региона, результатами которых были обнаружения схронов с оружием и баз боевиков, изъятие оружия, боеприпасов, задержание лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Руководство отмечает высокий уровень подготовленности личного состава СОБР в выполнении поставленных задач, мужество и решительность в пресечении противоправных действий. С момента создания отряда бойцы спецподразделения неоднократно отмечены наградами: 8 сотрудников награждены орденом "Мужества", 3 сотрудника - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, 13 сотрудников удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 36 - награждены медалью "За отвагу", 20 - медалью "За отличие в охране общественного порядка", 11 - медалью "За спасение погибавших". Также 3 сотрудника стали лауреатами Премии "За честь и доблесть", учрежденной Общественным Советом сотрудников ОВД и военнослужащих Внутренних войск.

Сегодня бойцы спецподразделения участвуют в проведении специальной военной операции в Донбассе, с честью и достоинством выполняют служебный долг.