С мая жители Южно-Сахалинска начали получать обновленные квитанции ЖКУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 мая 2023 года жители Южно-Сахалинска получат объединенный платежный документ на оплату услуг ЖКХ. В графы с начислениями от ПАО "Сахалинэнерго" и АО "Управление по обращению с отходами" включат и взносы на капремонт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, новый документ будет выглядеть так: в верхней части – общая задолженность, в нижней – таблицы с начислениями, перерасчетами и итоговыми суммами по каждой позиции. Всего будет три штрих-кода для оплаты каждого вида услуги.

Отметим, если у жилого помещения несколько собственников и лицевые счета разделены, то единую квитанцию получит только один из них. Другим собственникам взносы на капремонт направят отдельными платежными документами. Сумма взноса рассчитывается с учетом доли в квартире.

Напомним, с 1 января «РВК-Сахалин» и АО «Сахалинская коммунальная компания» самостоятельно осуществляют обслуживание своих абонентов. В связи с чем, изменились сами квитанции. От «РВК-Сахалин» теперь приходит отдельная квитанция, которая содержит оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения (холодного и горячего).

Сведения АО «Сахалинская коммунальная компания» - за отопление и горячее водоснабжение остались в квитанции, которая приходит от МУП «ГИАЦ», который является платежным агентом АО «СКК».

Оплачивать квитанции «РВК-Сахалин» можно несколькими способами:

- в центрах обслуживания абонентов по любому удобному адресу: пр. Победы, 39 или ул. Крюкова, 38. Часы работы кассы: с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30, в пятницу с 08.30 до 15.00.

- через онлайн-банкинг. Для оплаты следует просканировать QR-код на квитанции и вручную указать номер лицевого счета. Абонентам, использующим автоплатежи и шаблоны в онлайн-банкинге, нужно помнить, что с февраля получателем оплаты по квитанции выступает не МУП «ГИАЦ», а «РВК-Сахалин» и быть внимательнее к адресату отправки.

- через платежных агентов – в отделениях почты и банков.

Оплачивать квитанции АО «Сахалинская коммунальная компания» также можно несколькими способами:

- в кассе АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26. Прием платежей без комиссии. Режим работы кассы: понедельник-пятница с 08.30 до 15.40, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье и праздничные дни;

- в кассе МУП «ГИАЦ» (платежного агента АО «СКК») по адресу: ул. Пограничная, 30. Прием платежей с комиссией. Режим работы кассы: понедельник с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник с 09.00 до 13.00, среда и четверг с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье и праздничные дни;

- во всех кредитных организациях;

- во всех отделениях Почты России;

- через мобильные приложения: «СберБанк Онлайн», «Квартплата +» и «ГИС ЖКХ».

Оплата производится до 25 числа месяца, следующего за расчетным за жилищно-коммунальные услуги.

Обращаем внимание, что оплатить коммунальные услуги можно, не дожидаясь бумажной квитанции, которую приносят почтальоны. Так, квитанцию «РВК-Сахалин» можно взять в Личном кабинете на официальном сайте «РВК-Сахалин». У «СКК» получать квитанцию можно на личную электронную почту абонента. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте АО «СКК» в разделе «Абонентам/Физическим лицам».

Напомним, работа МУП «ГИАЦ» как единого центра приема показаний приборов учета водо- и теплоснабжения - прекращена. Теперь данные о потребленных ресурсах южносахалинцы должны передавать напрямую в АО «Сахалинская коммунальная компания» и в «РВК-Сахалин».

Отметим, показания индивидуальных приборов учета холодной воды принимаются в АО «СКК» только по населенным пунктам: села Синегорск, Санаторное, Березняки, Старорусское, Новая Деревня и Ключи, а также планировочный район Ново-Александровск.

Напоминаем, номера телефонов:

«РВК-Сахалин»:

центр обслуживания абонентов (пр. Победы, 39) - 511-217, 511-218;

абонентский отдел (ул. Крюкова, 38) - 49-79-20, 49-79-27.

«СКК»:

абонентский отдел - 45-43-49, 45-43-13.