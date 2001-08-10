Инспекторы ГПН провели профилактический рейд в Южно-Курильске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
01 мая 2023 года инспекторами территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Курильского района были обследованы места отдыха населения на природе. Главной целью проведения профилактического мероприятия - предупреждение природных пожаров и недопущение пала сухой растительности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В шести выявленных местах отдыха граждан с отдыхающими были проведены беседы, гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в местах проведения отдыха, где сохраняется высокий риск загорания сухой растительности. Это первый подобный рейд, так как до этого в выходные дни на территории острова проходили циклоны с дождем и ветром.
Всего инспекторы территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Курильского района побеседовали с 35 гражданами и вручили 30 памяток с информацией о порядке разведения костров на природе и о мерах безопасности при обращении с огнем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:22 Сегодня В Южно-Сахалинске на время репетиций Парада Победы будет ограничено движение транспорта
- 10:30 Сегодня Сахалинское правительство выступает за сокращение сроков строительства кампуса "СахалинTech"
09:43 Сегодня Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь "плюется" пеплом
10:03 Сегодня На Сахалине в аварию попал лишенный прав выпивший мотоциклист
10:10 25 Апреля Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине
15:19 25 Апреля 25 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск к майским праздникам
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
10:04 26 Апреля На Сахалине задержана группа наркоторговцев, распространявших метилэфедрон
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?