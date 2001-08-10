Инспекторы ГПН провели профилактический рейд в Южно-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

01 мая 2023 года инспекторами территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Курильского района были обследованы места отдыха населения на природе. Главной целью проведения профилактического мероприятия - предупреждение природных пожаров и недопущение пала сухой растительности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В шести выявленных местах отдыха граждан с отдыхающими были проведены беседы, гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в местах проведения отдыха, где сохраняется высокий риск загорания сухой растительности. Это первый подобный рейд, так как до этого в выходные дни на территории острова проходили циклоны с дождем и ветром.

Всего инспекторы территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Курильского района побеседовали с 35 гражданами и вручили 30 памяток с информацией о порядке разведения костров на природе и о мерах безопасности при обращении с огнем.