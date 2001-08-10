230 новейших автобусов прибудут в Сахалинскую область в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное обновление общественного транспорта затронет не только Южно-Сахалинск, но и муниципальные образования. 125 экологически чистых автобусов начнут курсировать по областной столице и 25 - по районным центрам. Еще 54 современных машины выйдут на пригородные маршруты и 26 - на междугородние, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В этом году с февраля на территорию Сахалинской области поэтапно доставляются новые комфортабельные автобусы для перевозки пассажиров на городском, пригородном и междугороднем сообщении.

На остров уже поставили 43 автобуса. Сейчас в порту Ванино на погрузке на паром находятся еще 18. Остальной транспорт прибудет на Сахалин и выйдет на маршруты до конца 2023 года - в начале 2024-го.

Все автобусы отвечают современным стандартам, они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, контролем за пассажиропотоком и соответствуют требованиям перевозки маломобильных граждан. Городские автобусы собраны на Минском автомобильном заводе "МАЗ", а межмуниципальные - на заводе Yotong в Китайской Народной Республике.

Почти весь новый транспорт будет работать на газомоторном топливе, что положительно скажется на качестве воздуха в островном регионе. Ожидается снижение концентрации выхлопных газов. Кроме того, газовые автобусы более экономичны в эксплуатации.

- От состояния общественного транспорта во многом зависит комфорт жизни. Порой поступают сигналы от сахалинцев, что здесь автобус задержался, там не приехал. Чаще всего причиной становятся их поломки. С заменой части общественного транспорта, который уже исчерпал свой ресурс, эти проблемы должны уйти в прошлое, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко, в нынешнем автопарке Южно-Сахалинска 96 газовых автобусов. Всего в ближайшие три года планируется поставить на остров 330 единиц автобусов большого, среднего и малого класса. Это позволит обновить большую часть общественного транспорта в регионе.