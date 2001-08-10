Сквер Защитников Отечества в Южно-Сахалинске лидирует в рейтинговом голосовании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трудовые коллективы города принимают участие в голосовании проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Проголосовать за территорию, которая может получить новый облик уже в следующей году, южносахалинцы от 14 лет могут до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

Напомним, в этом году горожане выбирают один из трех проектов благоустройства. Это сквер Геологов, расположенный по ул. Сахалинской, с западной стороны от дома №102, сквер Восточный в районе площади Славы, а также сквер Защитников Отечества, который может появиться северо-западнее пересечения ул. Пограничной и Горького. К утру 2 мая участие в голосовании приняло более 10 700 горожан, в том числе свой выбор уже сделали сотрудники МКУ "Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска".

- Мы всем коллективом включились в этот процесс. На сайте федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" представлена полная информация о том, какие общественные пространства могут появиться в Южно-Сахалинске. Я отдала голос за сквер Защитников Отечества. Эта территория может стать еще одной точкой притяжения для горожан - здесь будет очень удобно проводить время всей семьей,- рассказала начальник МКУ "Управление жилищной политики" Александра Стребкова.

Напомним, всероссийское голосование инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Областной центр участвует проекте "Формирование комфортной городской среды" в пятый раз. За это время новый облик получили скверы Пограничников, Таможенников, Головнина, Невельского, Энергетиков. Так, в 2021 жители города большинством голосов поддержали инициативу благоустроить сквер Авиаторов в районе поворота на аэропорт, а в прошлом году победителем стала территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира - работы здесь выполнят в этом году. Мнение о важности участия в голосовании поделилась старший инспектор УЖП Валентина Котова.

- Живу в городе с 1988 года. В последнее десятилетие областной центр расцвел, стал еще красивее. Каждый год голосую. От того, как мы выскажемся, насколько активное участие проявим, будет зависеть и будущее Южно-Сахалинска, - отметила Валентина Котова.

Инструкция по голосованию, дизайн-проекты благоустройства и другая информация размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Напомним, также принять участие в голосовании по выбору территории для благоустройства жителям помогают волонтеры. В частности, сотрудники ЦМИ работают в школах и с коллективами предприятий областного центра.