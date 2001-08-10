Сквер Защитников Отечества в Южно-Сахалинске лидирует в рейтинговом голосовании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трудовые коллективы города принимают участие в голосовании проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Проголосовать за территорию, которая может получить новый облик уже в следующей году, южносахалинцы от 14 лет могут до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru.
Напомним, в этом году горожане выбирают один из трех проектов благоустройства. Это сквер Геологов, расположенный по ул. Сахалинской, с западной стороны от дома №102, сквер Восточный в районе площади Славы, а также сквер Защитников Отечества, который может появиться северо-западнее пересечения ул. Пограничной и Горького. К утру 2 мая участие в голосовании приняло более 10 700 горожан, в том числе свой выбор уже сделали сотрудники МКУ "Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска".
- Мы всем коллективом включились в этот процесс. На сайте федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" представлена полная информация о том, какие общественные пространства могут появиться в Южно-Сахалинске. Я отдала голос за сквер Защитников Отечества. Эта территория может стать еще одной точкой притяжения для горожан - здесь будет очень удобно проводить время всей семьей,- рассказала начальник МКУ "Управление жилищной политики" Александра Стребкова.
Напомним, всероссийское голосование инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Областной центр участвует проекте "Формирование комфортной городской среды" в пятый раз. За это время новый облик получили скверы Пограничников, Таможенников, Головнина, Невельского, Энергетиков. Так, в 2021 жители города большинством голосов поддержали инициативу благоустроить сквер Авиаторов в районе поворота на аэропорт, а в прошлом году победителем стала территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира - работы здесь выполнят в этом году. Мнение о важности участия в голосовании поделилась старший инспектор УЖП Валентина Котова.
- Живу в городе с 1988 года. В последнее десятилетие областной центр расцвел, стал еще красивее. Каждый год голосую. От того, как мы выскажемся, насколько активное участие проявим, будет зависеть и будущее Южно-Сахалинска, - отметила Валентина Котова.
Инструкция по голосованию, дизайн-проекты благоустройства и другая информация размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Напомним, также принять участие в голосовании по выбору территории для благоустройства жителям помогают волонтеры. В частности, сотрудники ЦМИ работают в школах и с коллективами предприятий областного центра.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:22 Сегодня В Южно-Сахалинске на время репетиций Парада Победы будет ограничено движение транспорта
- 10:30 Сегодня Сахалинское правительство выступает за сокращение сроков строительства кампуса "СахалинTech"
09:43 Сегодня Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь "плюется" пеплом
10:03 Сегодня На Сахалине в аварию попал лишенный прав выпивший мотоциклист
10:10 25 Апреля Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине
15:19 25 Апреля 25 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск к майским праздникам
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
10:04 26 Апреля На Сахалине задержана группа наркоторговцев, распространявших метилэфедрон
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?