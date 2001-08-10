Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная торговля продукцией АО "Птицефабрика "Островная" на этой неделе будет организована в планировочных районах и селах городского округа.

Со 2 по 5 мая можно приобрести свежие яйца, бройлерную продукцию и полуфабрикататы.

2 мая

- с 10.00 до 15.00 в Ново-Александровске около поликлиники №6 и около дома №12 по пер. Железнодорожный.

3 мая

- с 10.00 до 15.00 в Луговом около магазина «Странник».

4 мая

- с 10.00 до 12.30 в Ново-Александровске около дома №12 в пер. Железнодорожный, с 10.00 до 15.00 в Ново-Александровске около поликлиники №6.

5 мая

- с 10.00 до 15.00 около Дома торговли;

- с 10.00 до 12.00 в Новой Деревне около магазина;

- с 12.30 до 14.30 в Ключах около Дома культуры;

- с 15.00 до 16.00 в Ново-Александровске около техникума механизации.