Тихоокеанское
информационное агентство
2 Мая 2023
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10:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" организует выездную торговлю в планировочных районах Южно-Сахалинска

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная торговля продукцией АО "Птицефабрика "Островная" на этой неделе будет организована в планировочных районах и селах городского округа.

Со 2 по 5 мая можно приобрести свежие яйца, бройлерную продукцию и полуфабрикататы.

2 мая

- с 10.00 до 15.00 в Ново-Александровске около поликлиники №6 и около дома №12 по пер. Железнодорожный.

3 мая

- с 10.00 до 15.00 в Луговом около магазина «Странник».

4 мая

- с 10.00 до 12.30 в Ново-Александровске около дома №12 в пер. Железнодорожный,  с 10.00 до 15.00 в Ново-Александровске около поликлиники №6.

5 мая

- с 10.00 до 15.00 около Дома торговли;

- с 10.00 до 12.00 в Новой Деревне около магазина;

- с 12.30 до 14.30 в Ключах около Дома культуры;

- с 15.00 до 16.00 в Ново-Александровске около техникума механизации.

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