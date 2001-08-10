Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строители должны принять все меры, чтобы возвести студенческий городок кампуса Сахалинского государственного университета "СахалинTech" в максимально короткие сроки. Такую позицию региональных властей обозначил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе совещания с участием представителей заинтересованных ведомств, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Предполагается, что возведение объектов обновленного вуза в Южно-Сахалинске стартует в июле этого года и завершится в 2025-2026 годах. Научно-образовательный комплекс будет построен на территории бывшего Дома офицеров. В его составе: учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, зал собраний, общественно-деловые пространства и оранжерея. На площадке в районе проспекта Победы строители возведут комплекс из трех девятиэтажных зданий - студенческий городок на 1500 человек. В каждой комнате, более похожей на гостиничный номер, будут проживать не более двух студентов.

- Строители должны принять все меры, чтобы максимально сократить сроки возведения студенческого городка. Этого требуют интересы экономики Сахалинской области и нашей молодежи. В комплексе из трех девятиэтажек будут созданы современные комфортные условия для проживания, обучения и досуга студентов. Уверен, ввод в строй этого объекта сразу сократит отток будущих специалистов в вузы на материке, - сказал Алексей Белик.

В России в рамках национального проекта "Наука и университеты" планируется построить 25 кампусов мирового уровня на 159 тысяч студентов и сотрудников. Островной регион входит в число лидеров национального проекта. Сахалинская область одна из первой подготовила проектную документацию на строительство научно-образовательного комплекса и студенческого городка вместимостью 1500 мест будущего кампуса "СахалинTech", получила положительные заключения государственной экспертизы.