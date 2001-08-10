В Южно-Сахалинске на время репетиций Парада Победы будет ограничено движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в связи с подготовкой к параду Победы ограничат автомобильное движение на нескольких улицах города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

3 и 5 мая с 19.00 до 22.30, а также 7 мая с 8.00 до 14.00 проезда не будет на ул. Горького от пр. Коммунистического до ул. Емельянова, а также на ул. Священномученика Илариона Троицкого от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького;

Остановка и стоянка транспортных средств ограничена:

- с 7.00 1 мая до 22.00 8 мая с восточной стороны пл. Победы;

- с 19.00 2 мая до 19.00 3 мая, с 19.00 4 мая до 19.00 5 мая и с 18.00 6 мая до 8.00 7 мая, с восточной и западной стороны ул. Горького от ул. Емельянова до пр. Коммунистического.

Движение пассажирского автотранспорта будет скорректировано. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Информация об ограничениях остановки и движения транспорта 9 мая будет опубликована позже на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.