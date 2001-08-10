Юбилей районной больницы отметили в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске отметили 55-летний юбилей Поронайской центральной районной больницы. Праздничная программа прошла в концертном зале «Центральный» при участии сотрудников медицинского учреждения, ветеранов медицинской сферы, общественников, представителей муниципальной власти. Во время мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами наградили многих сотрудников больницы.

Со словами поздравления в адрес юбиляров обратился мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков. Он поблагодарил медицинских работников за их труд, отметил, что в больнице работают самоотверженные и преданные своему делу профессионалы.

Отдельные слова благодарности звучали ветеранам системы здравоохранения.

- Хочу от всей души выразить благодарность людям, которые долгие годы своей жизни посвятили благородной миссии – спасать человеческие жизни. За плечами у них непростые годы, у многих трудовой путь – это часть истории развития здравоохранения в нашем районе, - обратился к ветеранам депутат Сахалинской областной Думы Александр Радомский.

Немало теплых слов прозвучало в адрес виновников торжества. Со знаменательной датой коллектив поздравила председатель Собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Дружинина, почетный гражданин Сахалинской области и Поронайского района, председатель поронайской местной общественной организации пенсионеров Людмила Чернова, главный врач Макаровской ЦРБ Рустам Алтынбаев.

Награды министерства здравоохранения Сахалинской области за многолетний добросовестный труд получили старшая медицинская сестра акушерско-гинекологического отделения Марина Богомолова и старшая медицинская сестра стоматологического отделения Ольга Хузеева. Грамотами и благодарностями разного уровня были награждены несколько десятков сотрудников.

История становления здравоохранения Поронайского района началась в далеком 1947 году, когда для оказания медицинской помощи населению в Поронайске были организованы операционная и перевязочная. В марте 1948 года в целях увеличения спектра оказываемых услуг был организован пункт неотложной помощи и уже в апреле открыта стоматологическая поликлиника. А в 1968 году горздравотдел был реорганизован в Поронайскую центральную больницу. Сегодня Поронайская ЦРБ – это современное лечебно-профилактическое учреждение, в состав которого входят 6 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебная амбулатория, 3 амбулаторно-поликлинических учреждения, отделение сестринского ухода. Больница оснащена оборудованием для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. В больнице трудится более 500 человек.

Торжественное мероприятие закончилось праздничным концертом, в котором приняли участие не только творческие коллективы культурно-досугового центра «Мир», но и сами юбиляры.