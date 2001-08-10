100 семей в Смирных отметили новоселье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сразу две новостройки на улице Ленина возвели для переселенцев из аварийного фонда. Комфортные квартиры людям предоставлены бесплатно в рамках соответствующей программы. В Смирныховском районе полностью закрыть вопрос расселения домов, призванных аварийными до 2022 года, должны в течение четырех лет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Все квартиры сданы «под ключ». В помещениях выполнили чистовую отделку, установили сантехнику, электронагреватели и кухонные плиты. Во дворе оборудовали детские и спортивные площадки. Все дома способны выдержать землетрясение 9 баллов.

– Для нас это большое событие. Мы десятилетиями проживали в доме с печным отоплением в селе Онор. Условия были очень плохие. Мы так счастливы, что переезжаем в новую, светлую, теплую и благоустроенную квартиру. Спасибо! – поделилась впечатлениями новосел Лариса Иванцова.

У всех жильцов была возможность осмотреть свои квартиры заранее на стадии отделочных работ, чтобы строители смогли устранить недостатки до заселения. Дома после ввода в эксплуатацию имеют гарантийный срок в 5 лет.

Как рассказал технический директор строительной компании Марин Викол, сейчас готовятся новые проекты под застройку. На улице Ленина в Смирных планируется возвести еще три дома – всего 200 квартир. Подрядчик старается работать оперативно.

Расселить все жилье в Смирныховском районе, признанное аварийным с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, планируется в течение четырех лет. Два новых дома уже возводят по соседству, строительство завершится до конца этого года. Новоселье отпразднуют 110 семей. Строительство развернулось не только в административном центре, но и в селах: Победино, Буюклы и Онор.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко стройки для переселения людей из аварийного жилья развернуты во всех районах Сахалина и Курил. С 2021 года мы расселили 9 тысяч человек из аварийного жилого фонда. Сахалинская область является лидером в этой работе. Мы первые в стране, кто начал реализовывать новую программу по переселению еще в 2021 году. Результаты работы отмечаются на самом высоком уровне. В прошлом году регион получил более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на расселение людей, а уже в этом году нам одобрили финансовую поддержку – 6,1 миллиарда рублей, – прокомментировал глава областного минстроя Алексей Колеватых.

Всего в этом году из аварийного жилья планируется переселить 5 тысяч сахалинцев и курильчан. До конца 2026 года новоселье должны отпраздновать свыше 32 тысяч человек. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: жилье приобретается на первичном и вторичном рынках, а также выплачивается выкупная стоимость.