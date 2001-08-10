На Сахалине серебряные волонтеры связали маскировочную сеть для бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому ежедневно подключаются коллективы и неравнодушные южносахалинцы. Серебряные волонтеры в течение месяца работали над изготовлением тента для спецтехники.
Пожилые активисты своими руками связали маскировочную сеть для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Изделие создавали около десяти серебряных волонтеров в штабе поддержки партии "Единая Россия".
- Эта наша первая работа, сеть получилась размером 4 на 6 метров, этого хватит на укрытие танка. Одной из первых откликнулась на важное дело наш ветеран Великой Отечественной войны, участница трудового фронта Александра Семеновна Селиваненко, ей 94 года. В целом работа завершена, мы готовы приступить к изготовлению второй маскировочной сети, - рассказала серебряный волонтер Оксана Лысенко.
- Мы уже связались с одной из частей для того, чтобы передать наше изделие бойцам, - отметила представитель муниципального совета добровольцев Надежда Тарасова.
Напомним, проект "Сопричастность" инициирован сахалинским отделением партии "Единая Россия" и его главой губернатором Валерием Лимаренко. В областном центре он реализуется при содействии местного отделения под руководством мэра Сергея Надсадина.
Присоединиться к акции могут все желающие. В островной столице открыты пункты сбора посылок в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничной, 34. Перечень необходимых вещей размещен в телеграм-канале.
Более подробную информацию о проекте "Сопричастность" можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:37 24 Апреля Три человека погибли в Корсакове при ремонте плавучего дока
10:10 25 Апреля Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине
17:17 24 Апреля На Сахалине конкурсный управляющий продал имущество должника своим родственникам
15:19 25 Апреля 25 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск к майским праздникам
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?