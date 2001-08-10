На Сахалине серебряные волонтеры связали маскировочную сеть для бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому ежедневно подключаются коллективы и неравнодушные южносахалинцы. Серебряные волонтеры в течение месяца работали над изготовлением тента для спецтехники.

Пожилые активисты своими руками связали маскировочную сеть для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Изделие создавали около десяти серебряных волонтеров в штабе поддержки партии "Единая Россия".

- Эта наша первая работа, сеть получилась размером 4 на 6 метров, этого хватит на укрытие танка. Одной из первых откликнулась на важное дело наш ветеран Великой Отечественной войны, участница трудового фронта Александра Семеновна Селиваненко, ей 94 года. В целом работа завершена, мы готовы приступить к изготовлению второй маскировочной сети, - рассказала серебряный волонтер Оксана Лысенко.

- Мы уже связались с одной из частей для того, чтобы передать наше изделие бойцам, - отметила представитель муниципального совета добровольцев Надежда Тарасова.

Напомним, проект "Сопричастность" инициирован сахалинским отделением партии "Единая Россия" и его главой губернатором Валерием Лимаренко. В областном центре он реализуется при содействии местного отделения под руководством мэра Сергея Надсадина.

Присоединиться к акции могут все желающие. В островной столице открыты пункты сбора посылок в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничной, 34. Перечень необходимых вещей размещен в телеграм-канале.

Более подробную информацию о проекте "Сопричастность" можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.